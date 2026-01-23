Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PP trenes

Feijóo critica que el Gobierno ha actuado "tarde y mal" y amenaza a Sánchez con forzar un pleno extraordinario en el Senado si no "da la cara"

El jefe de la oposición exige transparencia total sobre los siniestros ferroviarios y avisa de que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026

Feijóo critica que el Gobierno ha actuado "tarde y mal" y amenaza a Sánchez con forzar un pleno extraordinario en el Senado si no "da la cara" | EFE

"Una oposición responsable tiene que ser humana", ha comenzado, el presidente del partido Popular ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse con un equipo de seguimiento de de la situación ferroviaria, exigiendo que Pedro Sánchez tiene que dar información porque sino el PP "tiene la responsabilidad de hacer que comparezca".

Tras el periodo de luto oficial, Feijóo considera que es momento de retomar la actividad política, aunque con respeto y responsabilidad. "Golpes duros para todos los españoles e irreparables para centenares de familias", por ello ha comenzando acordándose de "las 46 personas muertas y 159 heridos", ha expresado.

El gallego ha acusado al Ejecutivo de actuar "tarde y mal", asegurando que "ahora le hacen caso a los maquinistas", pero que ignorarlos antes fue "una decisión política". También ha denunciado la falta de coherencia en las medidas adoptadas, como la gestión de la velocidad en el AVE Madrid-Barcelona.

Ha pedido al Gobierno que actúe con claridad y responsabilidad también en este proceso, dando "la cara y asumir los errores de principio a fin", ha subrayado: "Dicho de otra forma: el duelo no puede ser coartada para la opacidad". De esta manera, denuncia que "ningún responsable del Gobierno ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido". Insiste en que "esto no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional ni desde el punto de vista humano".

Exige a Sánchez a dar la cara

Por lo que cuestiona la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos días: "Si cada vez que crecen los interrogantes el presidente desaparece, entonces, ¿para qué está? ¿Quién está al mando?". Es ahí donde exige que Sánchez dé explicaciones urgentes sobre los accidentes ferroviarios, señalando que "tiene la máxima responsabilidad".

Además, le ha advertido que, si no comparece "en las próximas horas", el PP "convocará un pleno extraordinario en el Senado" para exigir claridad. Según ha explicado, "hay dos cosas que están alentando la inquietud social: el cambio en las decisiones y la ausencia del presidente".

"El martes deciden bajar la velocidad a 160 kilómetros por hora, a las siete de la mañana del día siguiente la suben a 300, y a las once vuelven a bajarla otra vez", ha relatado. Según este, se trata de un ejemplo que demuestra que "el Gobierno ha ido por detrás de los trágicos acontecimientos".

Crítica la actuación del Gobierno

"Que se vean obligados a actuar después es la manera de reconocer que se podía haber actuado antes", ha insistido, reclamando respuestas que devuelvan la calma a la ciudadanía: "La nación no va a recuperar la normalidad hasta que alguien resuelva todas y cada una de las dudas que han surgido", ya que "un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno, al máximo nivel".

Según Feijóo, la gestión del Ejecutivo "no transmite tranquilidad, sino más preocupación sobre el estado de las vías, los sistemas de seguridad y las decisiones que se toman" porque apunta que ya han pasado cinco días desde los accidentes de Córdoba y Barcelona, y que "seguimos sin saber bien qué ocurrió". Ha lamentado que no exista "una versión consistente y solvente", y que con el paso del tiempo "todo se haya vuelto más confuso y contradictorio".

Promete una auditoría

El líder de la oposición promete que, en el caso de ser presidente del Gobierno, impulsará una auditoría completa de la red ferroviaria española. Defendió que esta es "imprescindible" para garantizar la seguridad y la eficacia del sistema.

"Haré una auditoría de la red ferroviaria no tenga usted ninguna duda", ha asegurado, subrayando que esta revisión no solo responde a un compromiso político, sino también a una exigencia legal.

El PP no "impondrá un relato partidista", y asegura que centrará sus esfuerzos en exigir transparencia: "Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, que es exigir que se sepa exactamente lo que ha sucedido, para que lo conozcan los afectados, para que lo asuman los responsables y para que no se vuelva a repetir".

