Cuándo son las próximas elecciones en España

Este año se inicia con una intensa actividad política a nivel nacional. Además de las efemérides y celebraciones correspondientes (es el cuadragésimo aniversario de la entrada en España en la Unión Europea), las primeras elecciones de las comunidades comienzan pronto. Pero, ¿cuáles son las primeras fechas? Aragón y Castilla y León se llevan el honor de comenzar el año con promesas y, quizá, cambios políticos.

Elecciones en Aragón el 8 de febrero 2026

El 8 de febrero es el día elegido para que un poco más de un millón de aragoneses, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ejerzan su derecho a voto. En estas elecciones podrán votar todas aquellas personas que estén censadas en la comunidad que tengan como mínimo 18 años o los cumplan el mismo día de las elecciones.

Las últimas elecciones celebradas en Aragón fueron en el año 2023. Entonces unos 17.000 jóvenes estrenaban su derecho a voto. Cuatro años después son una cifra cercana a los 33.000 jóvenes los que meterán su papeleta en las urnas por primera vez.

¿Quiénes son los candidatos a las elecciones en Aragón?

A las elecciones del 8F de Aragón concurren 14 partidos políticos entre los que los ciudadanos de Huesca, Zaragoza y Teruel deberán elegir a sus próximos representantes políticos. Algunos son de carácter estatal, otros regional y algunos de corte alternativo, a veces con nombres muy curiosos.

Los partidos candidatos a las elecciones aragonesas son:

Partido Popular (PP)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Vox

Podemos-Alianza Verde

IU-Sumar

Partido Aragonés (PAR)

Chunta Aragonesa

Coalición Aragonesa

Escaños en Blanco

PACMA

Se acabó la fiesta

Además, en las provincias de Huesca y Zaragoza se añaden:

Todos Bajo (Baix Cinca)

Aragón Existe

Por un Mundo + Justo (PUM+J)

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Como dato curioso podemos aportar que el partido ‘Se acabó la fiesta’ fue la formación política más votada en Aragón en los comicios europeos.

Elecciones en Castilla y León el 15 de marzo 2026

El 15 de marzo, Castilla y León tiene una cita con las urnas para las elecciones al parlamento autonómico. Se realizarán el último domingo disponible dentro de la legalidad vigente, por lo que su presidente actual, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, apurará su legislación hasta el final.

En esta cita política se elegirán a los 81 procuradores. Cada una de las nueve provincias de la comunidad (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) tiene potestad para elegir 3 procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.

Como curiosidades a tener en cuenta, será durante la celebración de la campaña electoral que coincidirá el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por lo que, por un momento, ambas citas se mezclarán, con las reivindicaciones por parte de unos y otros.

Estas serán las undécimas elecciones a las Cortes de Castilla y León desde que se celebrase la primera, en el año 1983. En la mayoría la victoria fue para el Partido Popular (PP) exceptuando las de 1983 y 2019 que ganó el Partido SOcialista Español (PSOE).

Sin duda, ambas citas son de importancia a nivel nacional ya que, gracias a ellas, se verá la primera toma de temperatura del ambiente político de cara a unas futuras elecciones generales.

