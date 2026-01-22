Más de 2.500 fotos, vídeos, declaraciones... toda la información que la Guardia Civil ha entregado a la juez del accidente de Adamuz

Los agentes de la Guardia Civil desplegados en Adamuz (Córdoba) ya han terminado la inspección ocular en el lugar del accidente ferroviario, tal y como ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De esta manera, han entregado a la jueza un primer atestado. Los investigadores han tomado más de 2.500 fotografías, tal y como confirmó en una comparecencia junto al coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez, para informar sobre las actuaciones que han realizado los efectivos del Instituto Armado tras el accidente del pasado domingo, que ha dejado 45 fallecidos.

En concreto, el ministro aseguró que "la unidad orgánica de Policía Judicial de Córdoba ha concluido la inspección ocular de la zona del siniestro y ha entregado en el juzgado un primer atestado". Además, también detalló que los investigadores "custodian todos aquellos elementos localizados en el lugar y que pueden resultar de interés para la investigación de la causa del accidente".

Así, la titular del Juzgado de Instrucción de la localidad cordobesa de Montoro ya cuenta con esta información de cara a la investigación para esclarecer las causas de este accidente. El coronel Domínguez detalló que esa inspección ocular se ha dividido en cuatro partes.

Cuatro partes en la inspección ocular

Por un lado, en "el recorrido previo que ha hecho el tren Iryo antes de que se produjera la colisión". Tras esto, los investigadores se centraron en inspeccionar todos los vagones del Iryo, ante lo que recordó que "había cinco que estaban en el carril", además del "6, 7 y 8, que habían descarrilado". También se han centrado "en el espacio que se encuentra entre esos vagones, entre los vagones del Iryo y los vagones que se han encontrado del Alvia". Y, por último, "en los cuatro vagones del tren Alvia".

"Más de 2.500 fotografías y vídeos de distinta naturaleza"

En este primer atestado a disposición de la jueza, se le comunica que se le presentará un informe para el que han recabado "más de 2.500 fotografías y vídeos de distinta naturaleza, como pueden ser por vía aérea o terrestre". En él se detalla "cuál es la esa situación de las evidencias", apunta el coronel.

Se trata de un informe fotográfico que deberá ser organizado para que "sea claro y preciso", a lo que añadió que actualmente trabajan en él y se encuentran en "una fase muy preliminar".

Toman declaración al maquinista del Iryo

Los investigadores también han tomado declaración al maquinista del Iryo, a los miembros de la tripulación de ambos trenes y a varios de los pasajeros. También cuentan con las dos cajas negras, que han sido "entregadas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), por ser la unidad que tiene mejores medios", aunque en la apertura estarán presente efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Además, cuentan con las imágenes tanto de las cámaras de seguridad de la zona, como las del interior del Iryo, en poder de la jueza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.