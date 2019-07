El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se va a reunir con Coalición Canaria para continuar la ronda de contactos con los grupos minoritarios en el Congreso. Ya lo han hecho entre otros como PNV y Compromís, "buena disposición", y la última, Adriana Lastra, con ERC, aunque no ve posibilidades de acuerdo -"no hay ninguna negociación"- con los independentistas, a pesar de la disposición a la abstención. Solo hay firmado acuerdo con el cántabro PRC.

Y ha anunciado que Pedro Sánchez hará un último intento antes del debate llamando a los dirigentes de los otros partidos, posiblemente durante el fin de semana.

En una entrevista en 'Más de uno' de Onda Cero, Ábalos sigue reclamando el apoyo, abstención, por responsabilidad de Cs y PP: "en buena reciprocidad, sabiendo cuales son las posibilidades, no habría ni que pedírselo y el primer acuerdo podría ser cambiar el sistema, porque igual les viene bien a ellos mañana". Se queja: "Dejar que España se hunda que ya la salvaremos, resume tanto la concepción política de algunos que da lo mismo lo que le ofrezcas".

Para Ábalos no hay vetos a Pablo Iglesias, porque todavía no se ha llegado a hablar de eso, que las conversaciones se han quedado en la petición de gobierno de coalición, pero "un gobierno no es la suma de dos proyectos".