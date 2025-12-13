Gallardo defiende que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores", y pide la baja de quienes hayan cometido abusos

La fuerte crisis que golpea al PSOE tras los escándalos de acoso sexual han llevado a los propios miembros de la formación a responder y a pedir respuestas. El último ha sido el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien ha defendido este sábado que en su partido "no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los babosos", y ha instado a que "si hay algún hombre más" en la formación que haya cometido abuso, pida la baja.

Durante una visita al mercadillo de Villanueva de la Serena (Badajoz), Gallardo ha expresado su rechazo frontal a este tipo de comportamientos y ha asegurado que le produce "asco que haya en las filas del PSOE hombres que abusen de las mujeres, que las acosen, que acosen a sus compañeras". "Esos no son compañeros míos", ha afirmado ante los medios.

Gallardo reclama tolerancia cero

El dirigente socialista ha recalcado que en el PSOE solo hay espacio para "hombres y mujeres que apuesten por la igualdad y por el feminismo" y ha insistido en que la formación mantiene una política de "tolerancia cero contra los abusos", situándose siempre del lado de las víctimas.

Preguntado por las denuncias recientes que afectan a cargos socialistas en distintos puntos del país, Gallardo ha señalado que "lo único positivo" es que estos casos estén saliendo a la luz, ya que permite "apartarlos de la organización". Por último, ha reivindicado el papel del PSOE como un "partido feminista" y ha recalcado que ha impulsado en España leyes "absolutamente innovadoras y avanzadas" en materia de igualdad.

