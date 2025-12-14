Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP acusa a 13 ministros y a Sánchez de "huir" del próximo control del Senado

La portavoz del PP en el Senado ha criticado que los ministros emplean excusas "tan increíbles como peregrinas" para no acudir a la próxima sesión de control que se celebrará el 16 de diciembre.

Imagen de la portavoz del PP en el Senado, Alicia Garc&iacute;a

Imagen de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado la ausencia "masiva" del Gobierno en la próxima sesión de control en el Senado, que se celebrará el próximo martes 16 de diciembre a las 16:00 horas.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado que "en el peor momento del Gobierno y cuando más acorralado está por los escándalos", el Ejecutivo ha decidido afrontarlos "bunkerizándose y negándose a dar la cara". Para García, "esta desbandada generalizada demuestra que, ante la descomposición en directo del Gobierno, los ministros no dan la cara" y asegura que están en la estrategia de "sálvese quien pueda".

Un total de trece ministros no van a estar presentes en las preguntas orales. Tampoco estará el ministro Félix Bolaños en el turno de interpelaciones. Los ausentes serán María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Sara Aagesen, José Manuel Albares, Margarita Robles, Óscar Puente, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Ernest Urtasun, Carlos Cuerpo, Diana Morant y Ana Redondo.

Según Alicia García, "más de la mitad del Gobierno se esconderá del Senado" y asegura que esta postura es idéntica a la que "lleva haciendo Pedro Sánchez desde hace más de 21 meses, a pesar de estar obligado por ley a rendir cuentas en la Cámara Alta". Además, la senadora popular ha criticado que se ausentarán de la sesión de control después de poner excusas tan "increíbles como peregrinas".

En este caso, el PP señala que seis de esos trece ministros tienen una reunión con el Patronato de la Fundación Carolina o que el ministro de Justicia se vaya a reunir con la nueva Fiscal General del Estado. Sin embargo, los populares consideran que el mayor paradigma de las mentiras y la burla a los españoles para huir del Senado es la vicepresidenta Montero.

La formación apunta que Montero solo va a ir a una sesión de control de las diez que se van a celebrar desde septiembre de 2025 a enero de 2026 y agregan que "la mayoría de sus excusas son reuniones con organismos que dependen de ella". Además, afirman que de dichas reuniones no hay ninguna documentación oficial y la mayoría de ellas ni tan siquiera aparecen en la agenda del Gobierno.

Tal y como subraya García, "la vicepresidenta Montero está tan acostumbrada a convivir con el fraude; que sus excusas para no cumplir con su obligación democrática son un fraude".

Ante esta situación y la reiteración de ausencias masivas a las sesiones de control en el Senado, el PP estudia "acciones legales y jurídicas para que el Gobierno respete al Parlamento". Tal y como denuncia Alicia García, "la ausencia de Presupuestos, la colonización de las instituciones, la falta de transparencia, la corrupción como sistema de proceder y, ahora también, la huida sistemática del Parlamento para ser controlado por la oposición, hacen que este Gobierno sea lo más alejado a lo que debe ser una democracia de pleno derecho"".

Igualmente, la portavoz del GPP expone que "el Gobierno está boicoteando al Senado bloqueando sus iniciativas legislativas y, ahora, quiere acabar también con su capacidad de control". Asimismo, ha indicado que "estamos ante el Gobierno más autócrata de nuestra historia democrática".

