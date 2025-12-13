Sumar llama "osado" a Pedro Sánchez por no hacer cambios en el Gobierno

El PSOE sufre una de las mayores crisis internas en los últimos años, tras varias denuncias de acoso sexual que han estallado en varias provincias a raíz del 'Caso Salazar'. Por un lado, este viernes se conocía la noticia de la dimisión de Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar en Córdoba, tras salir a la luz mensajes obscenos que enviaba a una subordinada desde 2024; y este sábado, ocurría lo mismo con el alcalde de Almussafes, quien ha dimitido de todos sus cargos orgánicos en el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes. Una noticia que llega después de que el PSOE lo investigara por una denuncia por acoso sexual.

Sumar insiste en aumentar la presión sobre Pedro Sánchez

A estos casos se le suman las múltiples investigaciones por corrupción que ponen en jaque a Pedro Sánchez, quien está cada vez más presionado dentro de su partido y del Gobierno. Ante estos recientes escándalos, Sumar insiste en aumentar la presión sobre Pedro Sánchez.

Tras las palabras de Yolanda Díaz el viernes, este sábado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido una "remodelación urgente" del Ejecutivo y ha cargado contra la falta de reacción del Presidente Pedro Sánchez.

Durante su intervención ente el consell, Urtasun ha advertido de que la negativa del PSOEa acometer esta remodelación transmite una imagen "prematura y muy osada", porque significa "que no se está calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo en estas últimas horas en España y la indignación ciudadana".

También ha pedido al PSOE a abordar la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses, una cuestión que, según ha subrayado, afecta directamente a la estabilidad económica de miles de familias.

Margarita Robles responde a Yolanda Díaz

Un días después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidiese una remodelación del Gobierno tras los escándalos de acoso sexual y corrupción que afectan al PSOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido insistentemente este sábado a Yolanda Díaz que se "deje de lamentaciones" y que se centre "en trabajar mucho en su ministerio".

"Yo lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar; ella supongo que tendrá mucho que trabajar en su ministerio, yo tengo mucho que trabajar en mi ministerio. Por lo tanto, yo lo que recomiendo a la señora Díaz, lo que los ciudadanos nos piden, es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen sentido", ha confesado Robles ante los medios de comunicación en la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados.

