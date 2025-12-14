El balance del año de Sánchez y la comparecencia de Cerdán en el Senado marcan la agenda política de la semana

Los últimos presuntos casos de corrupción están muy presentes en el PSOE. También están a la vuelta de la esquina las elecciones extremeñas, que se celebrarán el 21 de diciembre y que, a partir de mañana, enfrentan la última semana de la campaña electoral. Precisamente, el presidente del Gobierno adelantará su rueda de prensa de balance de fin de año al 15 de diciembre, coincidiendo con esa última semana de campaña.

Habitualmente, la comparecencia de balance de Pedro Sánchez se celebra en la semana de Nochebuena o en la de Nochevieja. Sin embargo, este año el presidente ha preferido dar esa rueda de prensa antes de los resultados de las elecciones extremeñas tras la previsible derrota de Miguel Ángel Gallardo, que en mayo se someterá a un juicio por, presuntamente, haber creado una plaza en la Diputación de Badajoz para el hermano de Sánchez.

Un día después de ese balance de fin de año del presidente del Ejecutivo, tendrá lugar la última sesión de control en el Senado. Esa última sesión no estará libre de polémica: la portavoz del Senado del Partido Popular, Alicia García, ha denunciado la ausencia "masiva" del Gobierno. En concreto, un total de 13 ministros no van a asistir a las preguntas orales.

Según García, "cuando el Gobierno está en el peor momento y más acorralado por los escándalos", el Ejecutivo ha decidido afrontarlos "bunkerizándose y negándose a dar la cara". Para la portavoz popular, esa "desbandada generalizada" demuestra que, "ante la descomposición en directo del Gobierno, los ministros no dan la cara" y asegura que están en la estrategia de "sálvese quien pueda".

Dos días después de la comparecencia de Sánchez, el miércoles 17, Santos Cerdán tiene que comparecer en la comisión de investigación del Senado. Será en la Cámara Alta donde Cerdán será preguntado por todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se someterá al interrogatorio de los senadores que tendrá comienzo a partir de las 10:00 horas de la mañana.

Pese a acudir al Senado, es previsible que el exsecretario de Organización del PSOE opte por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no comprometer su defensa.

El exsecretario de Organización del PSOE acudirá al Senado tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama conjunta. Mientras tanto, su esposa, Francisca Muñoz, no acudirá al interrogatorio ante el mismo foro, previsto para el 15 de diciembre, al haber alegado motivos de enfermedad ante los servicios de la Cámara Alta.

