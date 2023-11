Pedro Sánchez y Felipe VI inauguran sin Ayuso el AVE Madrid-Asturias que tanta polémica ha traído

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez inauguran en Asturias el nuevo tramo de Alta Velocidad que une Madrid y el Principado. Les acompañan los presidentes autonómicos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Asturias, Adrián Barbón. Las obras que han durado 19 años. Este tramo ha desatado la polémica durante toda la semana por la ausencia en la inauguración de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha subido al tren. Mañueco se ha unido desde León. Es el viaje inaugural de la variante de Pajares, el AVE que une, finalmente, Castilla y León y Asturias. Hablamos de una obra de casi 50 kilómetros en la que el 80% son túneles.

Díaz Ayuso ha sido muy crítica con el Gobierno y con Pedro Sánchez. "Sánchez tiene que asumir que tiene que coincidir con el presidente de la Comunidad de Madrid", denunció Ayuso. "No puede estar en rebeldía contra todo y contra el mundo. Y contra cada vez que una administración no le baila el agua", dijo la presidenta madrileña. Estas acusaciones han sido contestadas por varios ministros del Ejecutivo. El Ministerio de Transportes que dirige Puente fue tajante: "No ha sido invitada porque la línea que se inaugura transcurre entre León y Oviedo".

"No solo Asturias está mas cerca del resto, el resto también se acerca a esta comunidad autónoma de belleza y geografía única", ha celebrado Pedro Sánchez. "España no esta al vagón de cola, sino a la vanguardia. Mas de 2.000 kilómetros de AVE son la mejor evidencia", ha destacado el jefe del Ejecutivo.

El Gobierno, contra las palabras de Ayuso

El Ministerio de Transportes quiso recordar a Ayuso que no ha estado presente en ninguno de los viajes de inauguración de los nuevos tramos de Alta Velocidad de la última legislatura al no corresponder ninguno de ellos a Madrid. Detallaron la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en la inauguración de los siguientes tramos: entre Antequera y Granada en 2019; entre Zamora y Ourense en 2021; entre Monfragüe (Cáceres) y Badajoz en 2022; entre Palencia y Burgos en 2022 y entre Beniel (Murcia) y Murcia en 2022.

No sólo Transportes y Pilar Alegría han salido en defensa del Ejecutivo, también lo ha hecho la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Acusa a la presidenta madrileña de "desfigurar la realidad" y generar irritación" con sus últimas declaraciones. Le ha pedido que piense lo que dice "un poco mejor".

"Son cosas que sorprenden por la vocación permanente de desfigurar realidades, noticias y generar irritación en puntos sin sentido. Que ella invite a quien quiera, para lo que quiera, está en su derecho. Dicho lo cual, desde el punto de vista protocolario, institucional y de cortesía, a lo mejor debe pensar lo que está lo que está diciendo un poco mejor", exclamó Ribera