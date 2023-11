Óscar Puente considera que la amnistía "hubiera acabado imponiéndose" a lo largo de la legislatura

"Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero también añado: estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose". Son las palabras de Óscar Puente. "La necesidad del PSOE" es lo que ha hecho posible la amnistía, lo admite sin reparos el nuevo ministro de Transportes. Algo que contrasta con "el argumentario" de la Moncloa, que se centra en "destacar las bondades de la amnistía".

Esto es lo que decía este mismo miércoles en Estrasburgo la portavoz socialista en el Parlamento Europeo: "solo hay dos caminos, el fracasado de la imposición y la amenaza, o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación, vamos a ser el partido que recupere la convivencia entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles", precisaba.

Recientemente, también hemos conocido que el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha solicitado abstenerse de todos los recursos que puedan entrar en la corte de garantías en relación con la ley de amnistía. Durante los últimos días, han ido entrando recursos de amparo de particulares contra la proposición de ley que, según las fuentes consultadas por EFE, no tienen posibilidad de recorrido debido a que no se ha aprobado la ley y, por tanto, no afectan a nadie hasta la fecha.

Uno de esos recursos ha recaído en Campo, que ha aprovechado el momento para pedir su abstención, aunque ya el propio recurso solicita su recusación por su etapa frente al Ministerio de Justicia.

La abstención o recusación de Campo ya se encontraba planeando en el tribunal por ser el ministro que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento donde se tachaba una futura amnistía de inconstitucional junto a otras declaraciones posteriores que ha realizado al respecto.