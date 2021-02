Pedro Sánchez culpa al PP por el bloqueo en la renovación del CGPJ: "Espero que la oposición recapacite"

"Europa ha constatado un espíritu de unidad" ha comenzado afirmando Pedro Sánchez, tras el Consejo Europeo Extraordinario, para después, culpar al PP de la ruptura del acuerdo por el CGPJ: "Necesitamos el acuerdo. Una primera plasmación lo hemos visto en el acuerdo por RTVE. Un consenso que no se alcanzaba desde hace 15 años. Lo que ha permitido el acuerdo ha sido la renuncia, sin vetos. Este es el primer paso. No entiendo el bloqueo".

Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha asegurado que "no se entiende el bloqueo del CGPJ. Desde el Gobierno hemos sido flexibles. 24 horas después de ese primer pacto no se entiende el actual bloqueo, es injustificable. Cuando hemos dado un paso adelante nadie entiende que se dé un paso atrás. Que este acuerdo de ayer no sea flor de un día. Esperemos que la oposición recapacite".

Acuerdo sin vetos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy ante los periodistas por primera vez este año en una rueda de prensa presencial en la escalinata de la Moncloa tras la celebración Consejo Europeo extraordinario. Pedro Sánchez ha indicado sobre la ruptura de las negociaciones con el PP para la renovación del CGPJ que "Hay que lograr acuerdos sin vetos".

"Yo empecé la semana pensando en el acuerdo. Hemos visto a un PP que unos días dice una cosa y otros la contraria. España merece estabilidad política. La hoja de servicios de este Gobierno de coalición se resume en tres conceptos, la salud, el empleo y la protección social" ha asegurado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Tras la ruptura de las negociaciones con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales, Pedro Sánchez ha afirmado que España quiere acuerdos. Hay que ceder. Lo hemos visto con RTVE. Empezamos la semana con esa renovación y hemos terminado con el bloqueo. España merece una oposición que camine por el acuerdo y no que en los días pares haya acuerdo y en los días impares sin acuerdo".