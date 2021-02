Día clave en las negociaciones entre Gobierno y PP para la renovación del CGPJ que no está cerrado pero sí se ve cercano

El acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación del CGPJ puede estar encaminado, aunque según han confirmado fuentes del PP a Antena 3 Noticias todavía no está cerrado. Los populares pusieron como condiciones que Unidas Podemos no formase parte y la llamada despolitización de la Justicia. Una vez pasadas las elecciones en Cataluña el Gobierno sí parece estar dispuesto a ceder en algún punto que permita sacar adelante la renovación de la institución tras meses de bloqueo.

Sobre la exclusión de Unidas Podemos, mientras los populares insisten en que la formación de Pablo Iglesias ha de estar al margen no solo de la propuesta de nombres sino también de las negociaciones fuentes socialistas defienden que se trata de una coalición y que todas las sensibilidades de la misma serán reflejadas, lo que no excluye que los perfiles que proponga el Ejecutivo sean perfiles progresistas que puedan ser de sensibilidad algo más próxima a Podemos pero aceptados por el PP porque no serán ex altos cargos de la formación que lidera Pablo Iglesias

En este acuerdo también se abordan otras instituciones como el Defensor del Pueblo, RTVE y el Tribunal Constitucional, entre otros.

Las conversaciones están siendo "muy constructivas" desde la que entablaron la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, según apuntaron fuentes gubernamentales. Fuentes del PP que el acuerdo es "muy fácil" pero si los socialistas "incumplen lo acordado y se incluye a alguien de Podemos" en la propuesta de vocales del CGPJ, no habrá acuerdo.

El primer momento clave que puede tomarse de indicador sobre si el acuerdo está próximo o no puede ser la votación en el Congreso para la renovación de miembros del Consejo de la Corporación de RTVE.