Pedro Sánchez celebra el aval del Constitucional a la amnistía como una "magnífica noticia para España" que cierra "una crisis política"

Este jueves, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía con seis votos a favor y cuatro en contra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la resolución como "una magnifica noticia para España, para la convivencia y para la coexistencia".

Desde Bruselas, donde se celebra el Consejo Europeo, el socialista afirma que la sentencia del Constitucional se cierra "una crisis política que nunca debió salir de la política". Ha reiterado que ha "merecido la pena" los ataques por el asunto catalán y ha manifestado que ellos siempre han defendido que "lo que saliera del Congreso de los Diputados iba a ser constitucional".

Con esta resolución ratifica que "España , afortunadamente, es un Estado social y democrático de derecho". Además, ha definido la política como "una palanca de transformación y de resolución" que aporta soluciones a conflictos "muy difíciles", poniendo de ejemplo el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Por su parte, ha destacado la labor de su gobierno, garantizando que lo que están haciendo "es muy importante para algo que es fundamental si queremos garantizar la unidad de España y también nuestro desarrollo y nuestra prosperidad", que no es otro que "la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios".

Sánchez no ha desaprovechado la ocasión para reprochar al gobierno de Mariano Rajoy el "haber renunciado a la política y haber descargado las responsabilidades judiciales y, por tanto, en el poder judicial, toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011".

Pero este fallo no termina aquí, porque es el primero de una treintena de asuntos pendientes que se tramitarán en el tribunal y que no se verán hasta después del verano. La sentencia solo dictaminará los hechos cometidos en relación con el 'procés' desde 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Los posteriores a esta fecha no serán amnistiables.

Illa pide que la ley se aplique con diligencia

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha celebrado la decisión del Constitucional subrayando que "no tiene sentido obstaculizar la aplicación ley". Para el catalán este aval es "una trascendencia difícil de negar" por lo que ha instado a autoridades pertinentes que la ley se aplique con diligencia.

"Como president, me duele que haya personas que aún no hayan podido beneficiarse de la ley de amnistía, por lo que pido al Supremo que aplique con diligencia la ley a quienes todavía no lo ha hecho", refiriéndose a los casos de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, y Oriol Junqueras, presidente de ERC.

Este jueves lo ha definido como un día "feliz" para la convivencia en la comunidad catalana que sirve como "punto de inflexión" donde el conflicto político entre España y Cataluña de los tribunales regresa a los canales de discusión política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com