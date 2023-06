Pedro Sánchez, sobre Bildu: "No es cierto que haya gobernado con ellos"

Pedro Sánchez ha concedido la primera entrevista de radio tras el adelanto electoral del 23J. En su intervención en 'Más de uno', el espacio que dirige Carlos Alsina, ha hablado sobre asuntos relevantes de la actualidad política, entre ellos las alianzas con EH Bildu.

Sobre ello el presidente del Ejecutivo se ha mostrado claro: "No hay un acuerdo de Gobierno con Bildu", ha remarcado. En este sentido ha dejado claro que lo que ha habido es "una dinámica parlamentaria para sacar leyes y avances sociales".

"Me han caído chorros de críticas por parte de la derecha política y mediática. No hay acuerdo de Gobierno con Bildu, lo que ha habido es una dinámica parlamentaria para sacar adelante muchas leyes. No hay ministros, ni consejeros de Bildu en el Gobierno de España. Eso no significa nada más que una lógica parlamentaria. No hemos gobernado con Bildu y si se plantea uno las medidas que se han aprobado con uno o con otro hemos coincidido más con el PP", ha comentado.

Al respecto, también ha reconocido que el delegado del Gobierno en Madrid, que dijo que "los enemigos de España han hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera", se "equivocó". "Tampoco podemos elevar a categoría eso", ha insistido.

Dispuesto a debatir con Feijóo antes del 23J

A poco más de un mes de las elecciones generales, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado partidario de celebrar un 'cara a cara' con el líder de la oposición "mañana mismo" si hiciera falta. "Dice el PP: 'o Sánchez o España'. Hombre, es una coña, ¿no? No estamos hablando de eso, no planteamos Feijóo o la felicidad. La disyuntiva es o Sánchez o Feijóo, pero no Sánchez o España. Yo estoy aquí y esta noche Feijóo en la Cadena Ser, ¿no sería más fácil sentarnos y debatir?", se ha preguntado Sánchez.

En este sentido, ha advertido que la única propuesta que conocen de los 'populares' hasta ahora es la de "derogar el sanchismo". "El PP no nos lo ha puesto fácil. Hay dos palabras que lo definen en esta legislatura: bloqueo y deslealtad institucional con la constitución y con Europa", ha precisado.

"Discrepancias" con Irene Montero

En las últimas semanas el nombre de Irene Montero ha ocupado titulares tras quedarexcluida de las listas de Sumar. Precisamente sobre la ministra de Igualdad, el presidente del Gobierno también ha reconocido que con ella ha tenido "discrepancias", y que la ley del 'solo sí es sí' es un ejemplo de ello. "Reconocí el error y estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra, del error que se había cometido y de la urgencia de resolver la situación. Tardé más meses y efectivamente al ver la imposibilidad de persuadir a Irene Montero tuve que sacar adelante una reforma", ha dicho.

¿Qué espera del 23J?

La estrategia del PSOE de cara al 23J es aglutinar el mayor número de apoyos. "El PSOE sale a ganar las elecciones. Es verdad que la realidad tan fragmentada que existe muy probablemente nos lleve a tener que conformar gobiernos de coalición", ha detallado.

Sobre si facilitará que gobierne la lista más votada si no gana los comicios, el candidato socialista ha preferido guardar silencio aunque sí ha advertido que el hecho de que el PP planteé este debate es a su juicio "un ejercicio de cinismo".

"España se enfrena a desafíos enormes y extraordinarios y necesita de un gobierno que los afronte con la mayor legitimidad social", ha matizado.

"¿Por qué ha mentido tanto?"

El presidente del Gobierno también ha reconocido que durante su mandato no ha mentido sino que ha tenido "cambios de posición política como el tema catalán". "He tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas y muy complejas. Creo que la política está para resolver problemas no para dar venganza a nuestras propias pasiones. Cataluña ya no es un problema y nada tiene que ver la situación de ahora con los contenedores quemados".

A pesar de las crisis, Sánchez ha celebrado los avances sociales, económicos y políticos conseguidos durante su mandato. "La hoja de servicios de este Gobierno es un notable sinceramente", ha afirmado.

La entrevista completa