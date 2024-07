Emiliano García-Page estalla tras el acuerdo PSC - ERC: "No va a salir adelante, que no se engañe nadie"

A primera hora de este miércoles, se avisaba de una "declaración institucional importante" en el Palacio de Fuensalida por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Todo ello después de haber mostrado su negativa al acuerdo firmado entre ERC y PSC por el que se da un cupo a Cataluña como el del País Vasco o Euskadi, a cambio de la investidura del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

El último comentario de manera pública de Page se producía durante la medianoche de este martes, a través de 'X', donde aseguraba que "el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC" le mantenía "perplejo". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", dijo.

En su declaración de este miércoles, Page ha fijado "posición personal y política institucional como presidente en torno a las declaraciones que escuché de Esquerra Republicana de Cataluña". Explica que "no puedo fijar posición sobre un documento firmado por el PSOE porque no lo conozco. A estas alturas nadie me ha hecho llegar ningún documento firmado que realmente comprometa. Veo solo borradores y un comunicado muy genérico". Además, confía en que "no pueda prosperar el planteamiento menos de izquierda desde que yo tengo uso de razón. El egoísmo en persona. Representa lo contrario a los valores que se defienden desde los partidos de izquierdas. No se lo puedo reprochar porque buscan la independencia. El problema está en quien deja de lado su propio programa y convicción", concreta.

Lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el president de la Generalitat sea Salvador Illa

"Hay que hacer posible la investidura del PSC sin que el coste lo tengan que pagar el resto de territorios"

Emiliano García-Page es claro: "lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el president de la Generalitat sea Salvador Illa. Con tiempo y tranquilidad desmontaría los montajes del independentismo". Eso sí, sostiene que "hay que hacer un esfuerzo para que lo mejor para Cataluña no sea lo peor para los demás territorios. Hay que hacer posible la investidura del PSC sin que el coste lo tengan que pagar el resto de territorios de España y, particularmente, el PSOE en todos los territorios".

"A partir de hoy me dirán facha. Lo que plantea Esquerra Republicana es una fabrica de alimentar la extrema derecha. Algunos nos hemos dedicado toda la vida a ganar a la derecha. Seguro que muchos dirán: ya están los de siempre. Pero me alegra ser el de siempre y no cambiar siempre de opinión".

García-Page alude a que "para mi este episodio es una serie continuada de la misma película. Desde los indultos, amnistía... Se puede llegar a esto porque los guionistas son los mismos: los independentistas". "Siendo todo grave, esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, al bolsillo de la gente. Lo avanzado ayer es ejemplo de egoísmo y desprecio a otros territorios más grave que he visto en muchísimo tiempo. La riqueza nacional es de nacional. Que nadie caiga en la trampa de que existe riqueza de Galicia, Valencia.. es un recipiente de agua. No se puede poner compartimentos. Inasumible".

En definitivamente, Page ha alertado de que el planteamiento de los independentistas catalanes "no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso". "No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha dicho el presidente castellanomanchego, que ha considerado que su aprobación sería dar "una patada el puzle constitucional para volver a empezar", por lo que ha argumentado que no lo puede apoyar y ha confiado "sinceramente" en que su partido "no lo tolere".

"Puigdemont vendrá y dirá 'Ya estoy aquí'. Pero yo les puedo decir que 'Hasta aquí'"

A su vez, ha advertido de que como socialista solo le vinculan los documentos aprobados en los congresos del partido y en los programas electorales, que es "lo contrario de lo anunciado por ERC". "Puigdemont vendrá y dirá 'Ya estoy aquí'. Pero yo les puedo decir que 'Hasta aquí'", ha remarcado Page.

