Patxi López carga contra Alberto Núñez Feijóo y lo tilda de "contradicción constante"

El martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, tendrán un cara a cara en el Senado donde ambos confrontarán sus modelos para abordar asuntos como la crisis energética y medirán sus fuerzas . Este domingo, en una entrevista en 'La Razón', el presidente del PP ha criticado a un Gobierno que -en su opinión- "cambia cheques, por votos".

Opinión muy distinta es la de los socialistas. Este domingo por la mañana, en un acto en Bilbao, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha contestado a las críticas del PP por los impuestos a la banca y a las energéticas. Opina Patxi López que es de sentido común que quienes obtienen "beneficios extraordinarios en una situación de crisis" aporten más.

López ha valorado "la capacidad de iniciativa" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ha hecho que España, que antes llegó a formar parte del problema de Europa, sea hoy la abanderada de las soluciones europeas".

El portavoz socialista ha indicado que no hay un ciudadano "que no haya sido beneficiado por alguna medida" adoptada por el Gobierno de coalición y ha asegurado que "así va a seguir" porque "no vamos a parar".

Críticas al PP

En este sentido, López ha acusado al PP de "no tener sentido de Estado" y limitarse a servir los "intereses de grandes compañías y fortunas". Asimismo, ha valorado que, con el Partido Popular, España tenía una posición "absolutamente subordinada en el contexto internacional, mientras que ahora se lideran las respuestas europeas a la crisis".

López ha afeado la falta de apoyo del PP a las medidas del Gobierno y ha señalado que su plan supone "recortes para las clases medias y trabajadora y proteger los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones".

"Esto mismo hicieron ya en la crisis anterior, sin tener sentido de Estado, sin visión de país, sin estar a la altura de lo que necesita la ciudadanía en estos momentos difíciles", ha aseverado.