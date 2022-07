La crisis energética que vive Europa a consecuencia de la dependencia de muchos países con el gas procedente de Rusia ya tiene una solución sobre la mesa. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha hablado en el programa Espejo Público sobre el acuerdo que se alcanzó este pasado martes en la Unión Europea, donde ella, en nombre de España, aceptó las condiciones acordadas en el bloque comunitario tras una reunión con todos sus homólogos.

El acuerdo alcanzado establece que España podrá reducir su consumo del gas un 7 u 8 %, la mitad que el resto de los países de la Unión Europea, al no tener tanta dependencia del gas ruso y contar con el estatus de 'isla energética' al igual que Portugal. La ministra Ribera dice que "Europa no va a aceptar el chantaje de Putin" en medio de esta "crisis energética global". También ha señalado que España no está afectada directamente por un posible corte del gas ruso "porque nuestro suministro viene por otras vías", pero, añade, "también nos afecta en cascada por el precio".

Sobre el acuerdo, indica que "debemos centrarnos desde hoy mismo en ser lo más inteligentes posibles en nuestro consumo". Pide que esa reducción de consumo pase a ser un "hábito cotidiano", refiriéndose a aspectos como apagar las luces al salir de la habitación, bajar la persiana, regular la temperatura del termostato, etc. La reducción del gas, según lo estipulado en el acuerdo, es voluntaria, aunque pasará a ser obligatoria si Rusia corta el flujo de gas a Europa.

Más medidas en otoño e invierno

Ribera dice que, de cara al otoño e invierno, dice que "debemos incorporar otras medidas que faciliten flexibilidad en el uso de la energía". Concretamente, se refiere a buscar una sustitución para el consumo habitual, tal como "sustituir gas por electricidad", a lo que añade intentar "desarrollar a toda velocidad el empleo del biogás mezclado con gas". Según indica la ministra, "son distintas medidas que nos requieren un esfuerzo" a todos los ciudadanos, aunque, añade es un paquete de medidas que "no afectará a nuestra calidad de vida diaria".

España también se ha unido a la mayor parte de países de la Unión Europea que busca hacer irrelevante el gas procedente de Rusia, utilizado como un arma de disuasión por el Kremlin para que los países totalmente dependientes del flujo que circula a través de sus gasoductos no apoyen las sanciones contra ellos. No obstante, y tal y como ha avisado Ribera, un efecto derivado de reducir esa dependencia puede llegar a suponer un encarecimiento del precio del gas.