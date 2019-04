Pat Millet, hermana de Fèlix Millet: "Si lo meten en la cárcel va a durar un suspiro porque está muy mal"

Pat Millet, hermana de Fèlix Millet, espera que se recurra la sentencia del caso Palau, que pide 9 años y ocho meses de prisión. "Si lo meten en la cárcel va a durar un suspiro porque está muy mal", ha asegurado, ya que "apenas se puede mover, o va en silla de ruedas o con muletas".

En una entrevista en Espejo Público, Pat Millet considera que su hermano ha hecho "muy bien en confesar" pero "lo tenía que haber hecho 8 años antes" y se hubiera "ahorrado muchos problemas". "Si mi hermano tiene que ir a prisión, qué le vamos a hacer, se ha equivocado", ha señalado.

"Si mi padre hubiera estado vivo, esto no hubiera sucedido", ha lamentado la hermana de Fèlix Millet, a quién, según ella, se "le cruzó el cable y las ansias de poder". "Yo estoy defendiendo mi apellido, no me da la gana que nos tilden a todos los Millet de ladrones", ha asegurado.