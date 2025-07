Rufián propone una coalición "plurinacional" de izquierdas de ERC con Bildu, BNG, Ara Més y busca atraer a Podemos e IU

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este este martes la creación de un auténtico espacio "plurinacional" de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. Una fórmula que, según ha señalado, podría replicar el modelo de coalición de los últimos comicios europeos, donde ERC concurrió junto a EH Bildu, el BNG y Ara Més. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", ha advertido.

En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, Rufián ha insistido en que es necesario articular un "espacio plurinacional de verdad" y no uno "creado desde el despacho de una universidad de Madrid con antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y Cataluña, sobre todo".

Un mensaje velado a Sumar, a quien el portavoz republicano parece dirigir sus críticas, al considerar que ahora es el turno de las fuerzas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas o confederalistas, para llenar un lugar que, desde a su juicio está "huérfano". "Nos toca porque si no, son lentejas, y esto no sale", ha sentenciado, asegurando que "a la izquierda del PSOE no hay nada".

El diputado independentista ha advertido que sería un error centrarse en conseguir dos o tres diputados más si al otro lado hay un Gobierno que incluya a Vox. En este sentido, ha pedido a la izquierda española "que respete a Cataluña y Euskadi", ya que, según Rufián "si no fuera por Cataluña y Euskadi, aquí hace mucho tiempo que Vox gobernaría". "El antifascismo impera en Cataluña y Euskadi sobre todo", ha añadido.

Pide unidad en la izquierda "periférica"

Aunque ha asegurado tener respeto por "la izquierda española que se enfrenta a un fascismo que cabalga rapidísimo", Rufián ha insistido en que ha llegado el momento de que la izquierda "periférica" construya un espacio político que permita "sumar de verdad".

Preguntando sobre la fórmula concreta que plantea, ha afirmado que la experiencia de las elecciones europeas se podría "repetir perfectamente". "Me da igual cómo sea, me da igual quién lo lidere, me da absolutamente igual, pero es que si aquí no nos ponemos de acuerdo nos van a matar por separado, políticamente", ha reiterado.

Cabe recordar que la coalición Ahora Repúblicas, formada por ERC, EH Bildu, BNG, y Ara Més, fue la cuarta fuerza más votada en las elecciones europeas celebradas el año pasado, con el 4,9% de los votos y un total de 855.985 papeletas, unas 42.000 más que Sumar, que se situó en quinta posición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com