Los partidos reaccionan al anuncio de la recuperación del Impuesto de Patrimonio

Alfredo Pérez Rubalcaba todavía no ha precisado a partir de qué rentas va a afectar la reimplantación del Impuesto del Patrimonio. El candidato socialista prefiere centrar el debate en una cuestión más simple y pide que "el Impuesto de Patrimonio que gravaba las rentas medias se restrinja a los sectores que tienen patrimonios más importantes".

En el Partido Popular dicen que este impuesto "castiga a los ahorradores y premia a los que más gastan". Su candidato a las elecciones, Mariano Rajoy, defiende que "este impuesto cobraría dos veces a los ciudadanos, una cuando se trabaja y otra por el hecho de ahorrar".

Durán i Lleida por su parte dice que Zapatero le aseguró hace 15 días que no se iba a hacer, y por eso califica el impuesto de “barbaridad” y “electoralista”.

Recuperar este impuesto plantea no pocos problemas. El primero porque no hay tiempo para hacer una nueva ley, por eso se hace por decreto. Además son las comunidades autónomas las que gestionan este impuesto y la mayoría ya han dicho que no lo van a aplicar.