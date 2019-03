El Partido Popular publica sus cuentas desde 2008 a 2011

El vicesecretario general de estudios y programas del PP, Esteban González Pons, ha anunciado esta publicación en unas declaraciones en las que ha subrayado que es un partido "saneado, decente, escrupuloso y, desde luego, muy transparente".

Según González Pons, todo esto se apreciará en las cuentas publicadas hoy y que, ha dicho, reflejan que el PP "no necesita acudir a ingenierías financieras para salir adelante". "El PP no necesita recurrir a nada que no sea su propia contabilidad, decente, limpia y honrada" para funcionar, como se "puede apreciar", ha dicho el dirigente popular, en los datos que hoy se han publicado.

Se trata de un "ejercicio de transparencia sin precedentes en la historia de los partidos políticos en España" con el que el PP se convierte en un partido "en el que todo lo que hay dentro se puede ver y toda nuestra contabilidad, nuestro patrimonio, se puede ver", ha añadido.

También ha explicado que ésta es la contabilidad del partido nacional, es decir, del partido en toda España: "se podrá ver lo que ingresa el partido en España y lo que gastan todas nuestras sedes y todos nuestros parlamentarios", ha dicho.

Esteban González Pons ha subrayado el hecho de que el PP haya decidido hacer públicos estos datos "antes incluso" de que los audite el Tribunal de Cuentas. Y ha invitado a otros partidos a hacer este "ejercicio de transparencia".

"Nos gustaría que -esos otros partidos- digan cuánto cobran sus dirigentes antes y ahora, cuántos ingresos tienen antes y ahora, si tienen créditos con los bancos y si antes les fueron condonados los créditos con los bancos", ha añadido. "Y si es así", que expliquen "a cambio de qué" se han condonado esos préstamos, porque un banco nunca le perdona un crédito a un partido político a cambio de nada", ha advertido.