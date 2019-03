El Parlament da luz verde a la comisión sobre la consulta soberanista

El pleno del Parlament ha aprobado con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP la comisión parlamentaria por el derecho a decidir en una votación sin el PPC, que, junto con Ciutadans, ha intentado impedir que se debatiera este asunto al considerar que era un "desacato" a la Constitución.

La comisión parlamentaria ha sido aprobada con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) y 9 votos en contra, de Ciutadans, mientras que los diputados del PPC se han ausentado del debate y de la votación al considerar que su creación no es conforme a la ley.



El debate de la creación de la comisión de estudio del derecho a decidir ha estado muy marcado por la resolución del Tribunal Constitucional de esta mañana en la que ha suspendido provisionalmente la declaración de soberanía aprobada el pasado mes de enero en la cámara catalana.



El portavoz del PSC, Maurici Lucena, ha lamentado que CiU, ERC y ICV-EUiA y la CUP impulsaran la declaración de soberanía impugnada por el Gobierno cuando sabían "que estaba fuera del ordenamiento jurídico", mientras que la segunda resolución del 13 de marzo, que fue llevada a la cámara por los socialistas, sí respeta, a su juicio, la legalidad.



Por su parte, los líderes de CiU, ERC e ICV-EUiA en el Parlament han coincidido en que, independientemente de la resolución del alto tribunal, el proceso para ejercer el derecho a decidir continúa y "no tiene marcha atrás". El portavoz de CiU, Jordi Turull, ha reprochado a PPC y C's que exijan que se acaten sólo los fallos del TC que les convienen, ya que, a su juicio, el Gobierno central es "el primer insumiso" de la Constitución en otros aspectos como la lengua catalana.



Turull ha reiterado que la decisión para que los catalanes puedan decidir su futuro está tomada y que no hay marcha atrás, y ha asegurado que CiU apoya la comisión porque dará garantías para que se haga bien el proceso.



Por su parte, la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que el Parlament tiene "toda la legitimidad" para constituir esta comisión de estudio de la consulta, después de que el 74% de los votos de las últimas elecciones del 25 de noviembre fueron a parar a formaciones que defienden el derecho a decidir.



El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha propuesto al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que vaya acompañado del líder socialista, Pere Navarro, a negociar una consulta legal con el Estado: "Intentemos hacer las coses bien y desde la neutralidad, que es no hacer pasos en la creación de unas estructuras de la Cataluña independiente", ha apuntillado.