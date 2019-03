El Parlament activa la comisión que abordará la posibilidad de investir telemáticamente a Carles Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) ha sido el único grupo del Parlament que ha defendido, en la sesión constitutiva de la Comisión de Reforma del Reglamento de la cámara, la posibilidad de prever una investidura telemática del presidente de la Generalitat. La Comisión de Reforma del Reglamento del Parlament ha quedado constituida bajo la presidencia de Roger Torrent, y en una breve sesión constitutiva, ha designado a los miembros que formarán la ponencia redactora.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido a los diversos grupos que asuman el reto de "mejorar" y "modernizar" el funcionamiento de la cámara, así como "blindar los derechos y deberes de todos los diputados". Por parte del grupo proponente de la reforma, JxCat, Albert Batet ha afirmado que el objetivo de la modificación es "uno y muy claro": el "respeto democrático" a la soberanía del Parlament, es decir, al "resultado" de las elecciones.

Batet ha dicho que los "poderes del Estado han entrado en el Parlament", y después de subrayar que Carles Puigdemont "ni está suspendido ni está fugado", ha destacado que "los diputados ejercen sus funciones desde sus escaños, pero si esto no es posible, se puedan garantizar sus derechos" con otras fórmulas.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha asegurado que se pretenden "alterar las reglas del juego sin el consenso de los grupos", y ha opinado que se trata de un "brindis al sol" puesto que JxCat no tiene mayoría para modificar el Reglamento tras la "suspensión" de los diputados procesados. Carrizosa, asimismo, ha advertido de que "por mucho" que se intente reformar el Reglamento, "nunca" podrá ser investido un "fugado" de la justicia como el expresident Carles Puigdemont.

Desde ERC, Gerard Gómez del Moral ha advertido que su grupo "no presupone ningún resultado de antemano", y que es el momento de trabajar para generar consensos con los que aprobar la reforma. Según el diputado del PSC Ferran Pedret, intentar ahora una nueva reforma "es una temeridad desde el punto de vista político cuando no hay un consenso suficiente", por lo que, como mínimo, les parece "imprudente y poco adecuado".

Marta Ribas, de Catalunya en Comú-Podem, ha avanzado que su grupo no apoyará una reforma para abrir la puerta "a una investidura a distancia sin la presencia del candidato", no solo por cuestiones jurídicas, sino por "sentido común". Desde la CUP, Maria Sirvent ha puntualizado que "no es un debate legalista, no tiene sentido hacerlo en un momento de excepcionalidad democrática", y ha advertido que su grupo "no acompañará en ningún caso" que la reforma culmine "con actos simbólicos" o que implique "acabar haciendo lo que dice el Estado español".

Por parte del PPC, el diputado Santi Rodríguez ha avisado de que su partido no aceptará una reforma para "satisfacer intereses partidistas de nadie" o para un "determinado caso personal" como el de Puigdemont, en cuyo caso los populares podrían replantearse su participación en esta comisión.