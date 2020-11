Pablo Casado reivindica el centro ante los barones del PP: "No es debilidad, es coraje"

Pablo Casado, líder del PP, ha presentado esta mañana el Comité Ejecutivo del partido su plan de futuro para España frente a un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "desaparecido" , según ha afirmado, en la segunda oleada de la pandemia.

Esta es la primera reunión que Pablo Casado mantiene con los barones de su partido después de romper con Vox durante la moción de censura a Pedro Sánchez.

Primer mensaje a los barones tras romper con Vox

Casado se ha dirigido a los miembro del Comité del PP a los que le ha recordado que hay que recuperar el "centro", un sitio, asegura "del que nunca se han movido".

Casado ha afirmado que el centro es "convivencia, progreso y libertad" y que no se trata "de quitarse del medio, sino ponerse en el medio. No es estar de perfil sino dar la cara por todos y no es debilidad, es coraje".

"No es ponerse de perfil"

El líder de los populares se ha mostrado convencido de que esto es lo que se necesita ahora en España. Ocupar el centro, ha dicho Casado es darle "nueva vida y valor con la certeza de que será desde ahí donde se encuentra la mayoría de los españoles".

Casado cree que los extremos están "organizados y activos" y por ello, apuesta por el centro como una medida para combatirlos: "Lo cómodo para el PP sería contribuir a esa polarización rupturista pero esa no es la misión del PP".

Sánchez es "un presidente a la fuga"

El PP es la alternativa, según ha defendido Casado, a un "presidente a la fuga, ausente", que pretende huir del control parlamentario. "Un estado de alarma de seis meses es como si un bombero abre la manguera y se va del incendio", le ha afeado, para después acusarle de querer saltarse el "semáforo en rojo de las instituciones".

Críticas a los "chistes de Simón"

Pablo Casado también ha criticado los "chistes" del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre las enfermeras, un sector que "ha soportado demasiada arrogancia e indolencia" por parte del Ejecutivo.

En su intervención tras la reunión de la Junta Directiva Nacional ha insistido en que: "Los chistes de Simón han causado una indignación tremenda, y conozco bien el sector porque mi madre ha dado clase en universidad de enfermería durante 30 años", ha reconocido el presidente del PP.

El PP ha presentado denuncia por las palabras de Simón ante el Observatorio de la Imagen de Mujeres por el PP.

Las declaraciones se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou, en la que le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Vandalismo en las protestas por las restricciones

El líder de PP cree que está situación en la gestión de la pandemia de coronavirus está siendo aprovechada por "los radicales de izquierda y derecha, de los cachorros de los bloques para causar violencia". Unos actos, de vandalismo y sabotaje en distintas ciudades, que desde el partido "condenamos categóricamente" y ha añadido que es "lamentable que haya fuerzas que justifiquen esta violencia".