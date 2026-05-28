Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE: "En Ferraz no se mueve nada sin que Pedro Sánchez lo sepa"

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha analizado el registro de la UCO en la sede del partido en Ferraz buscando información por el 'caso Leire': "Fue nuevamente una mañana muy dura. Es absolutamente de extrema gravedad que en la sede del partido se produzca un registro por la comisión de delitos gravísimos por concertar con financiación del partido acciones para obstruir la Justicia. Eso es lo que recoge el auto", ha explicado en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

"Las personas que aparecen en el auto no llegaron al partido después de Sánchez, sino que llevaron a Sánchez hasta ahí"

¿Es sostenible la teoría del fango judicial a estas alturas? Rodríguez lo tiene claro: "En España no hay Lawfare, ni contra los independentistas catalanes ni cuando fueron contra el PP por la Gürtel, en este país hay un poder judicial independiente. A la vista de la cantidad de sumarios e investigaciones resultan delirantes algunas explicaciones del sanchismo; solo van dirigidas a confundir en el estilo más populista y casposo".

Ve complicado asimismo que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de lo que ocurría en Ferraz: "En el auto del juez Pedraz, con acusaciones gravísimas, no aparece en ningún momento nada que señale al presidente del Gobierno en esto. Pero como secretario general del partido hay dudas... Todas las personas que aparecen, Cerdán, Leire o el presidente de la SEPI, no llegaron al partido después de Sánchez, sino que son las personas que llevaron a Sánchez hasta ahí con el voto de los militantes. Es su círculo, su gente; en Ferraz no se mueve nada sin que Pedro Sánchez lo sepa. Es una estructura bastante pequeñita".

Indignada por la respuesta a Page

Soraya Rodríguez pide, como el presidente de Castilla-La Mancha recientemente, elecciones generales cuanto antes: "No debería llegar al verano este Gobierno. Las respuesta del presidente en tono de broma aludiendo a la petición de Page me pareció indignante, y más en el contexto de conocer desde fuera de España el registro de la sede de su partido. Si no sabía nada, debería haber manifestado a la ciudadanía que estaba profundamente preocupado e impresionado; no solo no lo estaba, sino que hizo una broma en tono jocoso".

Y explica las razones por las que, a su juicio, España debería acudir a las urnas: "La legislatura no puede continuar porque no hay legislatura; hay un Gobierno que no puede gobernar. No hay Presupuestos, no hay mayoría parlamentaria, no se puede gobernar de espaldas al Parlamento. Ese parálisis, ese estado vegetativo del actual Gobierno, requiere indudablemente el cumplimiento estricto de la Constitución convocando elecciones. También por el contexto de presunta corrupción y decadencia moral en la que se encuentra la organización del PSOE".

Espera que Zapatero sea inocente

Secretaria de Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se muestra sorprendida por las acusaciones contra él en la trama Plus Ultra: "Su conexión y su amistad con Maduro, Delcy y los dirigentes de una de las dictaduras más represivas de América Latina siempre me generó muchas dudas, pero nunca pensé la dimensión de esas acusaciones. El Zapatero que conocí desde críos no responde al perfil de alguien que se enriquece con negocios ilegales, pero lo más sorprendente es que pueda hacerlo con el régimen chavista a base de hambre, la expropiación y el sufrimiento de la gente. Eso me produce un profundo dolo y me conmueve. Por eso espero que pueda demostrar su inocencia", apostilla.

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