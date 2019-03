Óscar López: "El PP no tenía un plan para España, creían que todo se arreglaría solo"

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha concretado las condiciones de este partido para apoyar la reforma del sistema financiero que pretende el Gobierno, que se centra en que no suponga coste para los ciudadanos y sí contraprestaciones.

En la intervención inaugural del congreso del PSOE en Burgos, López ha afirmado que para que su partido respalde la nueva reforma financiera que propone el Gobierno se deben dar garantías de que los fondos que se aporten a las entidades financieras vuelvan a las arcas públicas y no suponga ningún coste para los ciudadanos.

Además, ha considerado que el dinero público que se aporte debe tener contraprestaciones para los ciudadanos y las empresas, como la mayor facilidad para acceder a créditos. Otra condición del PSOE es que se hable del sistema financiero, pero también de la sanidad y la educación públicas, porque "el sistema financiero es importante, pero no más" que los citados servicios.

En el caso concreto de Bankia, López, que ha criticado las "contradicciones y cambios de rumbo" del Gobierno en este tema, ha pedido que se investigue para aclarar "qué ha pasado, que está pasando y qué va a pasar". En este sentido, se ha mostrado convencido de que Bankia sólo tendrá solución si "sus propietarios, que son los ciudadanos", tienen toda la información, para lo que es necesario investigar y que los españoles sepan que "quien la hace la paga y en Bankia también".

Además, ha insistido en que en Bankia "no debe entrar ni un euro más de lo necesario y con garantías de que se devolverá a las arcas públicas". Para López, la mala gestión en lo relacionado con Bankia ha contaminado al resto del sistema financiero español.

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que su partido no hará la misma oposición que hizo el PP en la pasada legislatura, que "no tenía un plan para sacar a España de la crisis, sino un plan para llegar a la Moncloa aprovechando la crisis". Ha defendido que el PSOE sigue siendo una alternativa, que criticará lo que crea que hace mal el Gobierno, aunque siempre planteando alternativas.

En su opinión, la actitud del Gobierno no contribuye a ganar confianza para España, porque "no se puede ganar confianza escondiendo los presupuestos generales" para pretender ganar las elecciones en Andalucía y Asturias. Para López, no se puede ganar confianza hablando mal de las comunidades autónomas, cuando se ha comprobado que las que tenían una "herencia oculta" eran las gobernadas por el Partido Popular, que habían ocultado parte de su déficit, o criticando "hasta al Banco de España".