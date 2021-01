Oriol Junqueras: "Tienen miedo de nosotros, hemos hecho las cosas mucho mejor que los demás"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha participado este sábado en un acto telemático de la campaña para las elecciones catalanas 2021: "Tienen miedo de la gente, tienen miedo de todos nosotros, tienen miedo de nuestras palabras, tienen miedo de que la gente sea consciente y vote en libertad para construir un mundo mejor". El acto ha tratado sobre municipalismo y ha contado también con la intervención el candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, y diversos alcaldes republicanos en plena campaña de las elecciones en Cataluña 2021.

"Se ponen muy nerviosos porque nosotros no insultamos. Porque nosotros no faltamos al respecto a nadie ni nos dedicamos a destripar a nadie. Nosotros explicamos nuestro proyecto y eso no lo pueden soportar. Gritan y nos quieren distraer a todos del objetivo que tenemos: ayudar a la gente", ha dicho el líder de Esquerra Republicana de Catalunya.

"Los independentistas de toda la vida sabemos que la mejor manera de ayudar a la gente es la república, la independencia", dice el líder, recién salido de prisión para participar en las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero.

"Sin ninguna duda nosotros hemos hecho las cosas mucho mejor que muchos de los otros. Tenemos la oportunidad de seguir trabajando para este país desde una mayoría en el Parlamento de Cataluña. Os demando que no caigáis en las provocaciones de los de siempre ni en el desánimo", ha señalado.

"Somos el partido más represaliado"

Es viernes, Junqueras ya se incorporó a la campaña de su partido al salir de prisión tras obtener el tercer grado penitenciario. Oriol ha pedido al independentismo que sea "útil" a la sociedad a la que sirve y que busque "sumar" apoyos y ser más fuerte, en vez de restar siendo "puro, pero débil".

Según Oriol Junqueras, si a los presos independentistas "no nos han dejado hablar durante más de tres años es porque nos tienen miedo, porque temen la libertad y la justicia", y ha señalado que ERC "es el partido más represaliado, más perseguido y reprimido en la historia de Cataluña".