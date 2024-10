El 'número dos' de Marlaska niega contactos con Koldo García para contratar a la empresa de la trama

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha reconocido en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que pudo "tener contactos" con el entonces asesor de José Luis Ábalos. Sin embargo, ha asegurado que "nunca" sobre la compra de material sanitario a la empresa epicentro de la presunta trama de corrupción.

"Sí, sí pude tener contactos. A Koldo yo lo conocía también de mi época anterior, como director de Gabinete" de Fernando Grande-Marlaska. "Él era asesor del Ministerio de Transportes y anteriormente a la época de pandemia y durante la época de la pandemia sí tuve algún contacto", ha asegurado.

Pérez ha dicho que en el Ministerio del Interior "no opera una organización criminal" como la de la trama Koldo, admitiendo que sí hay un comandante, Rubén Villalba, implicado en la investigación. "Respetando el informe de la UCO, tendrá que tener el recorrido judicial que corresponda", ha señalado.

Durante la comisión de investigación, el Partido Popular se ha centrado en conocer quién dio el contacto de Soluciones de Gestión y la mediación de Koldo García en la decisión, por la que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional el comisario José Antonio Rodríguez, director general del Gabinete de Coordinación y Estudios dentro del Ministerio del Interior. "No se lo podría afirmar. Le he puesto en contexto mi relación con Koldo, que venía de la época de director de Gabinete", ha contestado.

Asimismo, ha añadido que "no se lo voy a negar contundentemente para no faltar a mi obligación de decir la verdad". "Si me dijera deme una respuesta ahora mismo, le respondería que no porque no lo tengo en mente, ni tengo ese recuerdo", ha dicho.

El secretario de Estado se ha referido en varias ocasiones a que desde Interior, al inicio de la pandemia, "tuvieron conocimiento de esa línea por parte de Transportes" para comprar mascarillas en China.

Los contactos con Koldo García

También se le ha preguntado sobre si estos contactos con Koldo García fueron para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa relacionada con el presunto caso de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. "Nunca traté con él directamentela cuestión de la compra porque, además, aunque yo participaba de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica", ha dicho.

En esta línea, ha afirmado que "no" mantuvo encuentros en esa época con el entonces ministro Ábalos. Además, ha comentado que se enteró por los medios de comunicación de la detención de Koldo García.

"Se tramitaron los expedientes de emergencia con las memorias correspondientes y se tramitaron los contratos respetándose, en todo caso, todos los procedimientos y la más absoluta legalidad", ha explicado.

Pérez ha reiterado que los contactos con Koldo García fueron "horas antes" del viaje de Delcy Rodríguez, aunque sin concretar. "Tuvo que ser algo del tipo 'viene una autoridad extranjera, ¿cómo se procede?'. Y mi respuesta, que hago siempre, 'pásame los datos que tengas'", ha indicado.

El secretario de Estado de Seguridad también ha reiterado las explicaciones dadas un día antes por el ministro Grande-Marlaska sobre el cese de Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil. Según Rafael Pérez, Leonardo Marcos dejó la Guardia Civil para volver a su puesto en la administración dentro de la Embajada de España en Washington porque "lo pidió él".

