Marlaska defiende en el Senado que nadie en Interior tiene relación con el 'caso Koldo'

Este jueves ha comparecido en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión del 'caso Koldo'. Ha sido preguntado por Rubén Villalba, uno de los guardias civiles imputados por esta causa de las mascarillas y asegura que no le conoce: "Yo a ese hombre no lo conozco y no era mi comandante favorito". Afirma que nadie de Interior está relacionado en la trama y asegura que no sospechó de "negocios turbios" del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"No hay ninguna vinculación de ninguna persona del Ministerio del Interior con la trama", manifestaba Marlaska en el senado. "No le consta" que hubiera ningún conocimiento previo a las detenciones relacionadas con el 'caso Koldo' y ha reiterado las explicaciones que dio Pedro Sánchez sobre los motivos del cese de Ábalos. El exministro de Transportes ya ha sido imputado y Fernando Grande Marlaska ha querido mostrar respeto por las resoluciones judiciales.

El ministro del Interior asevera que "si puede doler a alguien la imputación hacia el Supremo es a quienes compartimos Gobierno". Destacaba además que no ha leído los informes de la UCO y que lo que conoce de la trama es por lo publicado en los medios de comunicación y notas de prensa. Además, vuelve a defender la contratación de mascarillas con la empresa 'Soluciones de Gestión', implicada en la trama'.

Preguntas sobre Villalba

Desde el PP han centrado sus preguntas en el que califican como el "comandante favorito" de Marlaska, en una alusión directa a Rubén Villalba. El ministro ha respondido que "a diferencia de ustedes, cuando se conoce que una persona ha sido imputada, inmediatamente fue cesada de su cargo de agregado en la Embajada de Venezuela.

Personalmente -dice el ministro- no conoce a Rubén Villalba y pone en duda que la Benemérita haya cometido alguna regularidad tras preguntas sobre informes de la UCO que señalan que este comandante facilitó teléfonos móviles seguros a los implicados en el 'caso Koldo'.

"Desconozco si existen y si se dan esos teléfonos móviles, no le puedo responder", contestaba Grande-Marlaska y señala que "pone la mano en el fuego" por su equipo más directo en el Ministerio del Interior.

