Azcón defiende, en su investidura en Aragón, la "prioridad nacional" frente a la "prioridad exclusivamente en lo personal" en la que se mueve Sánchez

Jorge Azcón está a punto de dejar de ser presidente en funciones para ser investido presidente de Aragón y este martes ha subido al atril sacando pecho del pacto que le ha permitido llegar hasta ahí. Un pacto con Vox, que gira en torno a la polémica exigencia de "prioridad nacional". Lejos de ignorar el tema, el popular ha enfrentado la "prioridad nacional" a la "prioridad exclusivamente en lo personal" que según él, mueve a Pedro Sánchez.

Tras los avisos del presidente del Gobierno contra el acuerdo de gobierno, el zaragozano señaló que el "único propósito" que le mueve para revalidar la Presidencia del Gobierno autonómico es "permitir que Aragón y los aragoneses disfruten de la estabilidad que solo" un Ejecutivo "sólido" puede aportar. Además, pone énfasis en que dicho pacto contempla la aprobación de cuatro presupuestos porque la región "ni merece ni necesita bloqueo", sino "estabilidad" y "políticas audaces" dentro del marco legal vigente.

Echando en cara que "cualquier gobernante con un mínimo sentido del deber y la moral entiende que la imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto". Y "eludir esta responsabilidad", añadió, "como lleva haciendo durante años el presidente del Gobierno de España, no es más que una expresión antidemocrática, la demostración irrefutable de que su interés personal está por encima del general".

Asegura que los criterios en los que se dirime la prioridad nacional están vigentes en nuestro país "desde los tiempos de Felipe González", por lo que ha pedido a la izquierda que deje de "rasgarse las vestiduras" porque, "a pesar de su crítica demagógica", también los aplican en las comunidades donde gobiernan. E insiste en que su compromiso pasa por establecer una asignación justa de los recursos públicos para "quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Azcón ha defendido que el principio es "fácil de entender" y se basa en que quienes reciben ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación "legal, efectiva y beneficiosa" con el territorio donde viven.

El candidato se ha mostrado firme a "luchar con todos nuestros medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella" y ha asegurado que la prestación de ayudas y servicios públicos se hará cumpliendo "estrictamente la legalidad, y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica". Sobre los baremos que se fijen en esa prioridad nacional asegura que se guiarán por el cumplimiento de las leyes, el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, "sea cual sea su nacionalidad".

Azcón ha defendido que el pasado 8 de febrero los aragoneses pudieron elegir "qué modelo de proyecto político querían para su comunidad autónoma". Además, ha presumido de que la economía de la región pasa por el "mejor momento de su historia. Y así se refleja tanto en los datos macro como en aquellos indicadores que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso del paro. Aragón vive un momento de captación de inversiones sin precedentes."

Empleo

De cara al futuro, en una "hoja de ruta exitosa" que ha detallado se fija el pleno empleo como objetivo y anuncia que "la tecnología tiene que seguir siendo fundamental. En los próximos años, Aragón se consolidará como un 'hub' tecnológico decisivo para el progreso del conjunto de España y Europa". Su reto pasa por fortalecer el "tejido económico" para hacer de Aragón una comunidad "líder" no solo a nivel de España sino también de Europa.

Autónomos

En esa "hoja de ruta" ha tenido mención especial para los autónomos con quien se ha comprometido "a garantizar la cuota cero para nuevos autónomos y microempresas durante los primeros 12 meses" con la posibilidad de que se pueda ampliar hasta los 24 meses con una compensación económica. También ha anunciado "nuevas deducciones fiscales autonómicas en el IRPF para favorecer los traspasos, sucesiones y transmisiones de negocios, así como la continuidad de la actividad autónoma en el medio rural".

Educación

En educación se compromete a seguir subiendo la nómina de los docentes aragoneses y a implementar "la gratuidad" en la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años. Y ha insistido en su apuesta por el grado de Medicina. "Quiero centrarme en una titulación fundamental para el presente y el futuro de Aragón, el Grado de Medicina, por el que hemos apostado de forma nítida. El próximo curso, comenzarán sus estudios 410 futuros médicos en nuestra Comunidad, un hito histórico que, a largo plazo, asegurará la adecuada atención en todo el territorio. Además, por primera vez, esta titulación se podrá cursar en las tres provincias" ha dicho.

Para los jóvenes que superen la PAU en Aragón implementará "la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso universitario".

Sanidad

Azcón ha defendido que el futuro gobierno tiene claro que hay que "cuidar a quienes nos cuidan" por ello ha reivindicado las medidas puestas en marcha por el anterior ejecutivo. Además se centrarán en el nuevo Hospital Royo Villanova y en nuevos centros en Utebo, Zuera, Cuarte de Huerva y en el barrio zaragozano de Arcosur. Hacia los mayores se ha comprometido a seguir aumentando las plazas de las residencias.

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