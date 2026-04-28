Feijóo defiende la energía nuclear y propone alargar su vida útil "de forma coherente, razonable y técnicamente blindada"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la energía nuclear en el centro del debate energético durante su visita a la central de Ascó, en Tarragona. La imagen del dirigente popular frente al complejo nuclear ha servido para reforzar su propuesta de ampliar la vida útil de estas instalaciones en España.

Tras el apagón que afectó a varios países, Estados como Bélgica, Suecia o Italia han reforzado su apuesta por la energía nuclear, una línea que Francia mantiene desde hace años. En este escenario, Feijóo ha planteado un cambio en la política energética nacional.

Desde la central catalana, el líder de la oposición ha defendido la necesidad de prolongar la actividad de las plantas nucleares si llega al Gobierno. Según ha explicado, su propuesta pasa por hacerlo "de forma coherente, razonable y técnicamente blindada".

Feijóo ha vinculado esta decisión a cuatro objetivos principales: garantizar el suministro energético, reducir el coste de la electricidad, mantener el empleo y avanzar en la descarbonización. "Energía nuclear sí, energía limpia sí, no al cierre de nucleares por cuestiones ideológicas", ha afirmado durante su intervención.

El dirigente popular ha criticado lo que considera un "boicot ideológico" a esta fuente de energía y ha insistido en que su apuesta busca proteger tanto a los consumidores como al tejido industrial.

Impacto económico y energético

El calendario actual prevé el cierre de los reactores de Ascó en 2030 y 2032. Ante este horizonte, Feijóo ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría el desmantelamiento de estas instalaciones.

Ha señalado que Cataluña podría afrontar un déficit energético elevado sin estos reactores y ha defendido que su continuidad permitiría mantener el suministro. También ha cifrado el impacto económico de esta medida, al estimar que prolongar la vida útil de las centrales durante diez años supondría un ahorro significativo para el sistema eléctrico.

Además, ha alertado de que el cierre de instalaciones nucleares podría traducirse en un incremento del precio de la luz tanto para hogares como para empresas, además de afectar al empleo vinculado a estas plantas.

Críticas al Gobierno tras el apagón

La visita se produce en la víspera del primer aniversario del apagón eléctrico, un episodio que el líder del PP ha vuelto a atribuir a la gestión del Ejecutivo. Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de lo ocurrido por su "incompetencia" y su "ideología", y ha reclamado la despolitización de Red Eléctrica.

Asimismo, ha exigido responsabilidades políticas en forma de ceses o dimisiones, mencionando a distintos responsables del ámbito energético. "El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico", ha señalado.

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