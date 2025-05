Susana Díaz, tras los mensajes filtrados: "A mí Pedro Sánchez no me ha hablado como a Lambán, pero sí he tenido que escuchar cosas muy fuertes"

Los mensajes publicados por el diario El Mundo entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han generado gran revuelo en la escena política. Una de las primeras reacciones tras esta segunda filtración fue la de la exsecretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, quien declaraba sentirse "jodida" tras haber leído la transcripción de mensajes que el presidente del Gobierno habría intercambiado vía WhatsApp con el entonces secretario de Organización del PSOE, en los que hace referencia a la actual senadora socialista andaluza.

Díaz ha estado en directo en el programa Espejo Público con Susana Griso, donde ha hablado largo y tendido acerca de estos mensajes y sobre cómo se ha sentido. Es estas conversaciones filtradas, se puede leer un mensaje que el actual presidente del Gobierno habría mandado a Ábalos: "Susana sí que está jodida". Se trata de un comentario que se produjo en septiembre del año 2020, cuando Díaz aún era la secretaria general del PSOE andaluz, pero ya no gobernaba la Junta desde 2019, tras la primera investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox.

"Es jodido leer esas transcripciones y sobre todo volver a recordar lo mal que lo pasé y lo que sufrí en aquella etapa. Había dos posiciones, los que entendíamos que no se podía gobernar a cualquier precio y con cualquiera y quienes entendían que lo importante era gobernar".

"Todo empieza en un Comité Federal que es anterior al del 1 de octubre"

Susana Díaz se remonta a 2015 para explicar el origen: "Todo empieza en un Comité Federal que es anterior al del 1 de octubre, siempre se ha situado el punto de inflexión en el 1 de octubre y no es verdad, hay un Comité previo en diciembre el año anterior donde hay un debate sobre si se gobierna con quien sea, como sea y a cualquier precio, o no se puede gobernar con cualquiera y a cualquier precio, y mi posición fue la segunda, y la posición mayoritaria era la segunda". "En ese Comité salimos unidos en la posición de que no se puede gobernar con cualquiera ni a cualquier precio".

Desde aquel momento, todo cambiaría y recibiría un trato "muy duro". Llegó a vivir como en los diferentes actos determinadas personas no le saludaban, o en muchos ni siquiera era invitada. Además, lamenta la posición en la que se han vistos muchas personas que han mantenido un trato cercano con ella: "Yo creo que hay mucha gente que no está en los puestos de responsabilidad porque ha estado muy cerca mía".

"Me tenían que borrar"

Susana Díaz considera que tras ganar y las elecciones, pero no poder gobernar, "el acoso y derribo fue brutal", y vieron "la oportunidad": "Yo creo que a mi me tenían que borrar porque mi posición política no había cambiado", reconoce.

Díaz también ha respondido ante el trato que recibieron barones como Page o Lambán, a quienes se les podría haber aplicado "un doble rasero machista", preguntaba la presentadora del programa. Díaz ha sido clara: "a mi Pedro Sánchez no me ha hablado como a Lambán, pero sí he tenido que escuchar cosas muy fuertes". Asuntos que de momento asegura no querer compartir.

