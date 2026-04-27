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Muere Cosme Delclaux, el abogado secuestrado por ETA durante 232 días: uno de los secuestros más largos perpetrados por la banda

Tenía 34 años cuando fue capturado por la banda y liberado 232 días después justo horas antes de que la Guardia Civil rescatara a Ortega Lara.

El abogado vizca&iacute;no Cosme Delclaux, secuestrado por ETA en una imagen del 1 de julio de 1977

El abogado vizcaíno Cosme Delclaux, secuestrado por ETA en una imagen del 1 de julio de 1977EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 pasó 232 días en un zulo, sufriendo uno de los secuestros más largos perpetrados por la banda terrorista, falleció este sábado a los 64 años de edad.

Delclaux fue secuestrado el 11 de noviembre de 1996 a punta de pistola cuando salía de su trabajo en el Parque Tecnológico de Zamudio. Apareció el 1 de julio de 1997 maniatado en un árbol justo el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Detalles del secuestro

En una declaración ante la Audiencia Nacional, contó que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Seguidamente, le inyectaron un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche y acabó en un zulo minúsculo durante ocho meses.

El zulo tenía unas dimensiones superiores a 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros.

Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”.

Declaración del padre

Álvaro Delclaux, padre del secuestrado, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que pagó un rescate de mil millones de pesetas abonadas a la banda terrorista. "Pagué. ¿Qué quería que hiciese?", le preguntó al fiscal, después de asegurar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

Se trata de uno de los secuestros de mayor duración de entre los perpetrados por ETA. Únicamente tres lo superan, el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado durante 532 días antes de su liberación, el empresario José María Aldaya, 342 días, y Emiliano Revilla, 249 días.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Este sábado 25 de abril se confirmaba el fallecimiento a los 64 años de edad.

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