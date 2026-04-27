Choque entre Emilio Delgado y Mónica García por las primarias en Más Madrid: "Nosotros creemos en el día a día"

Dos de los principales dirigentes de Más Madrid, su líder Mónica García y el diputado de la formación Emilio Delgado han protagonizado este lunes un enfrentamiento público en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.

Mónica García comunicó hace dos días que volvía a postularse como líder y candidata de Más Madrid de cara a las elecciones autonómicas de la Comunidad. En tan breve espacio de tiempo desde el anuncio, García ya ha vivido el primer enfrentamiento con el que puede ser su gran rival en unas futuribles primarias en el partido, Emilio Delgado.

Este debate se ha desarrollado al hilo del desarrollo de unas primarias, a las que Delgado no ha confirmado que se vaya a presentar. Por un lado, García se muestra partidaria de que voten los militantes de Más Madrid, mientras Delgado incluye también a los simpatizantes de la formación. "Me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años y que no se le limitara a nadie el derecho al voto", ha señalado el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid.

"Nuestra militancia va a ser la que democráticamente elija cómo nos presentamos ante la señora Ayuso. Los que participan de la vida cotidiana. Nosotros creemos en el día a día, en el piel con piel, nosotros creemos en que la gente viene a Más Madrid y viene no solamente a darle a un 'click', sino viene a participar", ha dicho García.

Delgado ha señalado que a lo largo de los años ha habido gente que está inscrita en Más Madrid y ha podido "votar a lo largo de los años", a lo que García respondía que "todo el que participe de Más Madrid" y sea "militante" podrá votar.

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