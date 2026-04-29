Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Andalucía 2026

El panorama electoral andaluz vuelve a presentar una amplia diversidad de candidaturas en las elecciones autonómicas de 2026. En total, en torno a una veintena de formaciones políticas concurren en alguna o varias provincias, aunque la competencia efectiva por el Gobierno de la Junta se concentra en cinco: Partido Popular, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Junto a estas candidaturas con implantación en todo el territorio, también se presentan partidos con menor alcance o centrados en ámbitos concretos. Entre ellos figuran PACMA, Andalucía Por Sí o iniciativas de carácter provincialista como Jaén Merece Más, que limita su actividad a esta provincia.

Más de 6,6 millones de andaluces están llamados a votar en estos comicios. Por provincias, el censo electoral se distribuye de forma aproximada en: Sevilla (1,5 millones), Málaga (1,2 millones), Cádiz (cerca de 1 millón), Granada (unos 760.000), Córdoba (alrededor de 650.000), Almería (500.000), Jaén (520.000) y Huelva (en torno a 400.000).

Participación del 58% en 2022

La jornada electoral se articula en más de 3.800 colegios electorales repartidos por toda la comunidad.

En las elecciones autonómicas de 2022, la participación se situó en torno al 58% del censo. El resultado dejó un Parlamento andaluz claramente inclinado hacia el Partido Popular, que obtuvo 58 escaños y la mayoría absoluta. El Partido Socialista Obrero Español se situó como segunda fuerza con 30 escaños, seguido de Vox con 14. Por su parte, Por Andalucía logró 5 escaños y Adelante Andalucía obtuvo 2 representantes.

Ese reparto configura el punto de partida de unas elecciones en las que, pese al elevado número de candidaturas, la capacidad de influencia real sigue concentrada en un número reducido de partidos.

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