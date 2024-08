Noticias de hoy, sábado 3 de agosto de 2024

La investidura de Salvador Illa o los Juegos Olímpicos de París, entre las noticias que marcan la jornada de este sábado 3 de agosto de 2024.

Illa comunica al presidente del Parlament que tiene los apoyos suficientes para ser investido

El líder del PSC, Salvador Illa, ha anunciado que ya ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con una mayoría de 68 diputados para ser el nuevo presidente de la Generalitat.

Así lo ha indicado ante la Comisión Ejecutiva de los socialistas catalanes, tras validar el partido los pactos alcanzados con ERC y los comunes.

Illa ha dicho esperar que la investidura tenga lugar "de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible". "Ha ganado la buena política, que es un ejercicio de generosidad y no de egoísmo", ha dicho tras mostrarse "muy satisfecho, feliz y esperanzado".

Puigdemont se victimiza a pocos días de la investidura en Cataluña

Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, ha dado por hecho que será detenido cuando regrese a España. Aun así, ha prometido que volverá "en muy pocos días", para asistir al debate de investidura celebrado en el Parlament.

"Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer", ha asegurado Puigdemont en una carta de tres páginas publicada en su cuenta oficial de X. A su vez, el ex presidente ha expresado que, en el caso de ser arrestado, su estadía en prisión puede ser larga debido a que pesa sobre él una orden de detención nacional, después de que no se le aplicase la amnistía por el delito de malversación.

Carolina Marín luchará por las medallas en París 2024

Ocho años después de tocar la gloria olímpica en Río 2016, Carolina Marín volverá a pelear por una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024. La triple campeona del mundo y campeona olímpica rugió con antaño en el Arena Porte de La Chapelle para llevarse por delante a la japonesa Aya Ohori (21-13 y 21-14) y meterse en las semifinal, a dos pasos del oro olímpico.

Ausente en Tokio 2020 por lesión, Carolina Marín busca la gesta de colgarse su segundo oro en unos Juegos Olímpicos. Solo la china Zhang Ning ha logrado ser en dos ocasiones campeona olímpica en individual (2004 y 2008).

