Carolina Marín luchará por las medallas en París 2024 tras una magistral victoria ante Aya Ohori

Ocho años después de tocar la gloria olímpica en Río 2016, Carolina Marín volverá a pelear por una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024. La triple campeona del mundo y campeona olímpica rugió con antaño en el Arena Porte de La Chapelle para llevarse por delante a la japonesa Aya Ohori (21-13 y 21-14) y meterse en las semifinal, a dos pasos del oro olímpico.

Ausente en Tokio 2020 por lesión, Carolina Marín busca la gesta de colgarse su segundo oro en unos Juegos Olímpicos. Solo la china Zhang Ning ha logrado ser en dos ocasiones campeona olímpica en individual (2004 y 2008).

"Estoy muy contenta no solo por ganar y estar en unas semifinales de unos Juegos Olímpicos, sino por cómo he entrado en la pista, dónde he querido poner el foco, dónde ha estado Carolina Marín con esa concentración, con esa determinación, como esa loba, que me define mucho, que cuando agarra y muere no suelta hasta el final", resumió Carolina Marín tras su brillante triunfo ante la nipona Aya Ohori.

Carolina Marín se medirá ahora a la china Bing Jiao He, actual número 6 del mundo, por un puesto en la gran final olímpica. La semifinal se disputará el domingo 4 de agosto a las 09:30 horas.

La otra semifinal la disputarán la surcoreana An Se Young, la número 1 del mundo, ante la indonesia Gregoria Mariska Tunjung.

