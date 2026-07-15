El Gobierno y sus socios insisten en sus críticas a los jueces: "Se está persiguiendo a la familia de Pedro Sánchez"

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá el apoyo de los socios del Gobierno. Tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial, los socios y el propio Ejecutivo han criticado a los jueces y la persecución a la familia del presidente.

Desde el propio Gobierno han apostado por remarcar la "inocencia" del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es "dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar".

Palabras de los socios del Gobierno

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ve que "es clarísimo que es lawfare. Sobre todo lo que respecta a su familia". Y sus socios, Mónica García cree que es "una auténtica aberración", Pablo Bustinduy destaca que todavía no "termina de entender lo que se ha juzgado".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, tildaba de "una sobrada" y afirmaba que Sánchez había sido condenado "por la cara". "Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario", apuntaba después el dirigente en la red social X.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente "desproporcionada" la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, "el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta". El PNV se limitó a considerar "fuerte" la condena a David Sánchez.

Moncloa destaca la "persecución"

Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la presidencia recalcaron que "la sentencia no es firme" y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. "La sentencia no borra la realidad", insisten desde Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que "la sentencia no tiene efectos prácticos" sobre el hermano de Sánchez porque "él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él".

Y la Ministra de Igualdad, Ana Redondo destaca que hay "una persecución constante contra la familia de Sánchez". La oposición ha respondido y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Ester Muñoz ha destacado de Pedro Sánchez que si "recela de los jueces y los cuestiona que "son cosas de un presidente autoritario, quedando demostrado que es un relato del Gobierno para no dar explicaciones".

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