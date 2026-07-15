El juez Calama avala investigar el pago de 200.000 euros de la empresa peruana Gloria a Zapatero por una operación en Bolivia

La Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) aseguró, en un nuevo informe publicado en junio, que el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia. Y días, este grupo empresarial, denominado Gloria reconoció el pago.

Aunque la defensa de Zapatero pidió no incluir la investigación de este pago. El abogado Víctor Moreno Catena alegó que la empresa peruana "no estaba en el perímetro objetivo de la investigación" motivo que considera "resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial".

Sin embargo, este miércoles el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha avalado que se investigue dicho pago, y amplía la investigación. Del mismo modo que rechaza la pretensión de la defensa del expresidente al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) es fruto de "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", así lo ha explicado el magistrado en su auto al que ha tenido acceso EFE, subrayando que, en relación con el informe de la UDEF, "no existe vulneración de derechos fundamentales".

"Pago relevante"

Asimismo expone que "la información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado".

Sin embargo, ocurre que ese pago "por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas".

"No excluye que tengan naturaleza distintita"

En la misma línea defiende "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta", concluyendo que "precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

Cabe recordar que la UDEF explicó en su informe que los hechos que analizaron "apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".

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