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Caso Leire

El fiscal Villafañe admite que hubo dos reuniones con Leire Díez y que informó de ellas a García Ortiz

Tanto él, como Beatriz López, han declarado antes de Cristina Narbona y han reconocido dos 'reuniones marcianas' con la presunta fontanera del PSOE

Imagen de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica

Fiscal | EFE

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Alberto de Castro
Publicado:

A primera hora del miércoles han declarado los fiscales Beatriz López y Diego Villafañe, quién fuera mano derecha del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Ambos han admitido dos reuniones, en la segunda solo habría estado Villafañe, con Leire Díez y Jacobo Teijelo, presunta fontanera del PSOE y abogado de Santos Cerdán, respectivamente.

Dos reuniones en las que se habría hablado sobre las causas por fraude de los hidrocarburos, pero con poco contenido, motivo por el cual las habrían calificado como 'marcianas' en la Audiencia Nacional. A la salida de la primera de esas reuniones, habrían puesto al tanto al que en ese momento era su jefe, García Ortiz. Este, sin embargo, les habría dicho que olvidaran estos encuentros y no le dieron más importancia al asunto, ambos los habrían considerado como rutinarios y habrían hecho lo propio.

Según Villafañe, Teijelo habría presentado a Díez como una colaboradora y no habrían hablado sobre otros asuntos de mayor importancia, limitándose a hablar en ambas reuniones sobre los hidrocarburos. Aún así, Villafañe habría mantenido un segundo encuentro en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Dos declaraciones que entran dentro de la investigación del 'Caso Leire', que busca investigar las presuntas cloacas del Partido Socialista. El juez Pedraz trata de aclarar si se habría creado una trama para presionar a los jueces que investigaban tramas como las que involucran al hermano del Presidente, David Sánchez, o a su mujer, Begoña Gómez.

Después de interrogar a los fiscales, que dependían de Álvaro García Ortiz, ahora queda por saber si el magistrado toma la decisión de llamar a declarar al que fuera Fiscal General del Estado.

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