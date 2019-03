La mujer de un pescador: "Ves que se viene abajo cuando un día y otro no hay pesquera"

Ni en su día libre Andrés Jarauta y su mujer María dejan de visitar su barco. Su vida ha girado siempre en torno a la pesca. De aquí han conseguido el dinero para criar a sus tres hijos. El conflicto pesquero con Gibraltar hace que sea un tema recurrente y de preocupación en casa. María es el mayor apoyo de Andrés en estos días de incidentes.

"Ves que se viene abajo, cuando un día y otro y otro no hay pesquera. Tiene la moral por los suelos. Intento darle ánimos y decirle que ya saldremos", sostiene María. Andrés tiene el proyecto de un nuevo barco, pero ahora todo está en el aire. "Estaba con un préstamo del ICO, ya lo tenía casi todo solucionado para hacer, pero ahora se ha quedado parado porque si no podemos pescar en Gibraltar, no lo hacemos", explica.

Roberto, su hijo menor, estudia para trabajar en barcos y mientras ayuda a la familia trabajando en un kiosco. "Viendo como está la cosa, no tengo ninguna gana de trabajar en la pesca", cuenta.