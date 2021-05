La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, se niega a declarar en la comisión del 'caso Kitchen'

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, se ha negado a declarar ante la comisión que investiga el 'caso Kitchen'. La esposa de Bárcenas, condenada a 13 años de prisión porque conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, se ha negado a colaborar en la trama que investiga el supuesto espionaje con fondos reservados para robar documentación al extesorero del Partido Popular.

Rosalía Iglesias ha argumentado que evitaba así "perjudicar el procedimiento judicial", aunque sí ha admitido que sintió "miedo" por su vida y la de su familia. En una comparecencia por videoconferencia desde la prisión de Alcalá-Meco, la mujer de Luis Bárcenas ha insistido en que es una "víctima" de la operación que investiga la Audiencia Nacional.

Además, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, ya que asegura que hay "una parte secreta que se sigue investigando". "Soy la primera interesada en que se sepa la verdad de este caso. [...] Está en mi ánimo que se sepa la verdad hasta el final", ha afirmado.

Dispuesta a colaborar, pero solo con el juez

Pero su negativa no ha frenado las preguntas de los diputados, como la de la socialista Andrea Fernández, que ha preguntado por el asalto de un falso cura en su vivida. Rosalía Iglesias ha pedido disculpas, pero se ha limitado a insistir en que no podía relatar todo lo acontecido. "No me gusta esta postura, pero evidentemente sigo el consejo que me han dado". Además, la mujer de Bárcenas tampoco ha querido contestar a las preguntas sobre el chófer de la familia, Sergio Ríos, que está investigado en la 'comisión Kitchen'.

Tampoco ha respondido si entregó los 'papeles de Bárcenas' donde el extesorero del Partido Popular apuntó los movimientos de la presunta 'caja B' del partido.

Con todo, Rosalía Iglesias ha reconocido que quizá sí hubiera accedido a responder a las preguntas si el sumario del caso no fuera secreto, pero no quiere volver a comparecer. "Lo que yo pueda aportar lo he aportado al juez o lo haré cuando me llame y me gustaría no tener que comparecer, con todo el respeto a la institución", ha asegurado.