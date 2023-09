Muere la madre de Ortega Smith, que señala una "intoxicación de medicamentos, prescritos sin pautar controles"

Javier Ortega Smith, diputado por Vox y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado en redes sociales que su madre ha fallecido. Ha lamentado en su cuenta de X (anteriormente llamada Twitter) la muerte. Además, ha apuntado a una "intoxicación de medicamentos prescritos sin pautar los controles necesarios".

"Con gran dolor e impotencia, esta madrugada, nuestra querida madre Ana María, falleció en el hospital tras dos semanas ingresada por un grave fallo hepático, provocado por intoxicación de medicamentos, prescritos sin pautar los controles necesarios", ha escrito el diputado de Vox.

En su mensaje de despedida en redes sociales, ha puesto en valor la vida de su madre: "Sin duda, una gran mujer, la mejor madre del mundo, patriota, valiente, inteligente y bondadosa". "Que Dios la tenga a su lado y a nosotros nos ayude siempre su ejemplo, su fe y sus ganas de luchar y vivir hasta el último aliento. Gracias mamá, nunca te olvidaremos", ha sentenciado.

Los compañeros de partido de Ortega Smith le han dado el pésame. También lo ha hecho Iván Espinosa de los Monteros, que dejó hace un mes la dirección de Vox por "motivos personales". El portavoz de la formación en el Congreso anunció su salida semanas después de las elecciones generales del 23J, aunque añadió que seguirá como afiliado. "Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos", explicó.