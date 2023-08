La marcha de Espinosa de los Monteros de Vox abre una crisis dentro del partido

Apenas quedan días para la constitución de las Cortes Generales pero la política española vive uno de sus momentos de mayor incertidumbre. Todo gira en torno a las negociaciones para llegar a acuerdos, tanto a nivel autonómico como nacional, y justo ahora, uno de los cuatro partidos vive un duro golpe. No sabemos qué pasará y cómo resolverá Vox la marcha de una de sus caras más conocidas, la de Iván Espinosa de los Monteros. Lo que sí está claro es que los de Abascal necesitan más que nunca una reorganización estructural.

Fundador, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Espinosa de los Monteros dejaba este martes sus cargos por "motivos personales y familiares". "Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos", alegaba en rueda de prensa.

Trayectoria de Espinosa de los Monteros

Probablemente se trataba de uno de los dirigentes de la formación que tenían por detrás más años de experiencia y preparación. Desde que nació Vox en el año 2013 hasta el 2016, Espinosa de los Monteros ocupó la Secretaría General del partido para pasar posteriormente a liderar la Vicesecretaría de Relaciones internacionales. Tres años más tarde, en 2019, fue el 'número tres' en las listas para el Congreso de los Diputados de cara a los comicios generales del 28 de abril. De esta forma, consiguió revalidad su puesto de diputado durante la XIV legislatura cuando se repitieron las elecciones en noviembre de ese mismo años.

Sin embargo, este 8 de agosto Iván Espinosa de los Monteros decidió renunciar a su trayectoria al frente del ala más liberal de Vox. Su salida se ha producido en un momento en que el partido debe afrontar el batacazo del 23 de julio. La formación pasó de 52 escaños a 32, perdiendo 19 diputados en el parlamento. Una caída sin precedentes que ahora se suma a la pérdida de uno de sus líderes más reconocidos.

Además, este jueves, el exdiputado Juan Luis Steegman ha renunciado también a recoger su acta como parlamentario. No había salido elegido en las urnas pero la marcha de Espinosa de los Monteros ha hecho que corra la lista y él era el siguiente. Abandona también su puesto en el Comité Ejecutivo. La siguiente de la lista es Carla Toscano, conocida por sus enfrentamientos con la minsitra de Igualdad en funciones Irene Montero.

El precedente de Olona

No solo el fracaso electoral supuso un preliminar a su dimisión. Hay otro rostro que también se apartó de la cúpula de Vox hace menos de un año: Macarena Olona. La también diputada en el Congreso no dudó en advertir al partido de una crisis interna. A través de un mensaje de Twitter, decía que "el acoso organizado llega después".

¿Qué va a pasar en la dirección del partido?

Por el momento, se desconocen cuál serán las directrices que tome Santiago Abascal tras la salida de Espinosa de los Monteros. Un futuro incierto, que deberán resolver los altos cargos de la formación con mucho tesón.

Jorge Buxadé es la mano derecha del presidente del partido. Ahora, podría sustituir al portavoz parlamentario pero también se barajan otros nombres como el de Ignacio Garriga, secretario general de Vox, el de Enrique Cabanas, vicesecretario general de presidencia, o el del escritor Kiko Méndez Monasterio.