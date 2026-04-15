'Pototo', el etarra que ordenó el secuestro de Ortega Lara, sale de la cárcel

El 17 de enero de 1996, José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones burgalés, fue secuestrado por ETA en el garaje de su domicilio en Burgos al regresar de su trabajo en Logroño. La banda terrorista lo mantuvo cautivo durante 532 días, el secuestro más largo de su historia. Exigían el traslado de presos etarras a cárceles vascas. Ortega Lara, calificado como “miembro del aparato represor”, fue encerrado en un zulo excavado bajo una nave industrial en Mondragón (Guipúzcoa).

El habitáculo, de apenas tres metros de largo por 2,5 de ancho y 1,8 de alto, carecía de ventanas y ventilación adecuada. La humedad del cercano río Deva provocaba hongos y diarreas constantes. Recibía dos marmitas: una para asearse y otra para sus necesidades. La comida consistía en frutas, verduras y agua; disponía de un walkman, libros y periódicos, pero el aislamiento era absoluto. Perdió 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría estrés postraumático, ansiedad y depresión.

La liberación de Ortega Lara

El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil, tras una compleja operación de más de sesenta agentes dirigida por el capitán Manuel Sánchez Corbí, lo liberó. Siguiendo pistas de documentación incautada a un dirigente etarra en Francia, registraron la nave. Un mecanismo hidráulico oculto bajo una máquina pesada reveló la entrada del zulo. Ortega Lara, desorientado y creyendo que lo ejecutaban, gritó “matadme ya”. Su rescate, junto con la detención de los cuatro secuestradores del comando Bellotxa, supuso un duro golpe a ETA y marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista.

La salida de la cárcel del terrorista

El funcionario, que más tarde militó en el PP y fue cofundador de Vox, se convirtió en símbolo de la resistencia de las víctimas.Casi treinta años después, en abril de 2026, Julen Atxurra Egurrola, alias ‘Pototo’, ha salido en libertad de la cárcel de Zaballa (Álava). Como número tres de la dirección de ETA en 1996, Pototo ordenó personalmente el secuestro de Ortega Lara y estuvo vinculado a otros atentados, incluido el de Julio Iglesias Zamora en 1993. Condenado a 88 años por múltiples delitos, cumplió 30 años efectivos.

La salida se produjo tras una reforma legal aprobada en noviembre de 2024 que descuenta el tiempo de prisión cumplido en Francia. La Fiscalía no se opuso. Víctimas de ETA y asociaciones como la AVT expresaron indignación ante lo que consideran un agravio. “Pototo ordenó mi tortura”, recordó Ortega Lara en un comunicado.