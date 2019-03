Los Mossos dispararon pelotas de goma en la zona que una mujer perdió un ojo

Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo al término de la manifestación del 14N, fundamenta la querella que hoy ha presentado contra los Mossos d'Esquadra en partes médicos y declaraciones de testigos para acreditar que resultó herida por un proyectil de precisión disparado por la policía. Laia Serra y Andrés García, abogados de la manifestante herida, han interpuesto hoy en los juzgados de guardia de Barcelona una querella contra el escopetero y el responsable de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra por las lesiones causadas a la mujer, de 42 años.

En su querella, los letrados defienden que la manifestante recibió el impacto de un proyectil de precisión o de una pelota de goma disparada por los Mossos d'Esquadra -lo que niega el Departamento de Interior-, cuando regresaba a casa tras la protesta con motivo de la huelga general en una zona, el cruce entre el paseo de Gràcia con la calle Casp, en la que no había disturbios.

Para sustentar su versión de los hechos, la querellante ha aportado una quincena de testigos presentes en la zona que aseguran vieron disparar a los escopeteros de la policía autonómica, así como partes médicos del Hospital de Sant Pau que acreditarían que la mujer recibió un fuerte impacto en el ojo con un objeto compatible con una pelota o proyectil. La querella pide al juez instructor que la herida sea examinada por un médico forense para que se pronuncie sobre la naturaleza de los daños sufridos en un ojo y la posibilidad de que éstos hayan sido causados por una pelota de goma o por un proyectil de precisión (de unos 40 milímetros y de material blando).

Además, los denunciantes piden al juez que solicite las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el incidente y a su vez han aportado varios vídeos para tratar de arrojar luz sobre lo sucedido.

Los abogados de Ester Quintana han anunciado que con la querella intentarán depurar responsabilidades sobre la autoría material de las heridas causadas a la manifestante, pero también sobre los responsables que autorizaron las cargas en una situación en que "no había alborotos ni riesgo para la integridad de nadie". Por ese motivo, la querella solicita que Interior facilite la identidad de los escopeteros que creen actuaron en la zona donde ocurrió el incidente, así como las de sus mandos.

"Hay medios técnicos que permiten averiguarlo", ha añadido Laia Serra. La versión del Departamento de Interior es que en toda la jornada de huelga no se disparó ni una sola pelota de goma y que solo se lanzaron proyectiles de precisión en la Via Laietana, no en la zona donde se encontraba Ester Quintana. En su comparecencia en el Parlament, el conseller de Interior en funciones, Felip Puig, apuntó a que la manifestante pudo resultar herida por objetos lanzados por alborotadores. En un comunicado, la Plataforma "Ojo con tu Ojo", de apoyo a Esther Quintana, ha exigido a Interior que garantice el derecho a manifestación de la ciudadanía, "sin tener que sufrir por la propia indemnidad ni tener que vivir situaciones militarizadas".