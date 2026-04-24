María Guardiola toma posesión como presidenta de Extremadura: "Nuestros derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político"

Con los votos favorables del Partido Popular y Vox en la Asamblea de Extremadura, María Guardiola Martín fue investida el miércoles presidenta de la región tras unas semanas intensas de negociaciones con los de Óscar Fernández Calle. Obtuvo el respaldo de 40 diputados, frente a los 25 en contra de la oposición -18 del PSOE y 7 de Unidas Podemos-.

Este viernes en el anfiteatro romano de Mérida ha tenido lugar la toma de posesión de la líder popular. Guardiola, tras jurar su cargo, ha asegurado que esta nueva etapa al frente de Extremadura "será la legislatura del respeto y del diálogo". Y ha sido tajante al expresar que los derechos de los extremeños "no van a estar sometidos a ningún vaivén político" porque la región "merece una política con sentido, verdad, transparencia y sensatez".

En la misma línea ha hecho un llamamiento "a la conversación pausada y a la moderación", ya que quiere "una Administración al servicios de las personas", y no al revés: "Este es el mejor proyecto posible para llevar a esta tierra donde se merece". Ha manifestado sentir "vértigo" ante esta nueva legislatura, pero aún así subraya que defenderá sus políticas con "solidez y entusiasmo porque vine para transformar, competir y ganarle el mejor de los futuros a Extremadura".

"Instituciones a la altura"

Además, ha garantizado que su "Gobierno no será el de los míos contra los tuyos" debido a que su tierra "está cansada de bandos, tensiones y bloqueos". Por ello, "humildad y trabajo serán los pilares de esta legislatura que tendrá los pies en el suelo", ya que "Extremadura merece una mirada más honda, ambiciosa e instituciones a la altura de su gente"

Guardiola ha querido dirigirse tanto a los que comparten su pensamiento, como para los que piensan lo contrario, "para los que se sienten cerca y lejos de este proyecto, a los que se reconocen en unas siglas y a los que nos ven en las antípodas de su ideario".

"Esta tierra es plural y hermosa en su complejidad y diferencias, por eso quiero que el Gobierno que vaya a presidir sea el hilo que cosa los márgenes de esa distancia", ha asegurado, añadiendo que quiere " una Extremadura donde se pueda hablar y nadie se tenga que callar para sentirse parte de algo, una Extremadura sana", ha manifestado.

"Escuchado en Madrid y Europa"

"Quiero una Extremadura mejor más unida, más justa, en la que nadie tenga que marcharse para hacer su proyecto de vida, los mayores se sientan respetadas y reconocidas, los jóvenes vean el horizonte cercano", ha señalado. Asimismo, pretende en su nueva etapa que "la política vuelva a parecerse a aquella que inspiró nuestros abuelos", donde la región "siga funcionando y no se pare". Y, sobre todo, "que sea escuchada en Madrid y en Europa, que no se resigne".

"Yo llegué a la política para serle útil en la vida de los demás y esa idea sigue intacta" porque "gobernar es una suerte de entrega al pueblo y lo asumo con la confianza que las urnas nos han otorgado" por ello también se siente "en deuda con mandato".

La presidenta extremeña no ha querido olvidarse de las personas que le han acompañado desde sus inicios en la política hasta la actualidad: "Lo que hemos construido juntos no se borra". "Hasta la luz más frágil sigue siendo luz. Hasta la esperanza más quebradiza sigue siendo esperanza y el camino más abrupto sigue siendo camino", ha expresado Guardiola.

El acto ha contado con la presencia de varios cargos institucionales, entre ellos el secretario general del PP Miguel Tellado, el delegado del Gobierno de Extremadura José Luis Quintana, el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros.

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