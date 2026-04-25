Un mayordomo investigado por ocultar 278 obras de arte de un coleccionista fallecido

La Policía Judicial de Portugal ha incautado un total de 278 obras de arte y objetos arqueológicos que presuntamente pertenecían a un estadounidense fallecido en 2024 y que, desde entonces, se encontraban en poder de un antiguo empleado suyo. Entre las piezas recuperadas figuran trabajos atribuidos a Pablo Picasso, Joan Miró y David Hockney, aunque su autenticidad está aún pendiente de verificación.

Obras prehistóricas

Según indicó la policía en un comunicado, se trata de pinturas, litografías, serigrafías, esculturas y objetos de origen arqueológico, entre otros bienes culturales. Algunas obras, al parecer, son producciones artísticas y arquitectónicas que datan entre el siglo I a. C. y el siglo XVIII, así como artefactos arqueológicos de los periodos Neolítico y Grecorromano y de diversos orígenes, como Persia, Oriente Medio, América Central y del Sur, África, China y Siria.

Las autoridades llevaron a cabo una serie de registros, tanto domiciliarios como no domiciliarios, en el municipio de Penalva do Castelo (centro de Portugal), que dieron lugar a la incautación de 278 obras de arte.

La investigación, que sigue abierta, apunta a que, tras la muerte del propietario, las obras quedaron bajo el control de su antiguo empleado doméstico, que ahora está siendo interrogado por su presunta implicación en un intento de venta irregular de parte de la colección. Sin embargo, por el momento, las autoridades no han informado de detenciones ni de posibles cargos, ni han detallado el valor económico del conjunto incautado.