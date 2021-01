Miquel Iceta, como nuevo ministro de Política Territorial: "Agradezco la presencia de mi tía Rosa Mari"

Miquel Iceta se estrenaba hoy como nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, después de que Carolina Darias dejara este ministerio para ponerse al frente del de Sanidad, tras la dimisión de Salvador Illa.

Miquel Iceta ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo ministro de Política Territorial agradeciendo la presencia de su familia durante ese acto de entrega de carteras.

"Quiero agradecer a todos la presencia y en especial agradezco la presencia de mi familia y de mi tía Rosa Mari", decía Iceta.

Algunos se han preguntado quién era esa tal Rosa Mari, a lo que el ministro Miquel Iceta ha explicado que su padre tenía 8 hermanos, pero ella es la única que está viva. "Mi padre fue su padrino y ella vive en Madrid" así que Miquel Iceta le pidió a su tía que no se podía perder la ocasión de estar aquí presente: "no te puedes perder esto".

Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y Función Pública

Miquel Iceta ha prometido su cargo en la Zarzuela ante el Rey. Durante su discurso ha agradecido la presencia de su familia y también de "su tía Rosa Mari", que según ha asegurado Miquel Iceta le han aconsejado que no haga bromas.

El nuevo ministro asegura que va a seguir "un camino ya trazado. No va a haber sobresaltos, no va haber inventos ni improvisaciones". Durante el discurso también ha afirmado que él no llega con un programa propio, sino con un programa progresista de coalición que deberá cumplirse