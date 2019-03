Miles de personas se manifiestan contra "la tregua trampa" de ETA

Miles de personas se manifiestan esta tarde en Madrid convocados por la plataforma Voces contra el Terrorismo para manifestar su oposición a cualquier negociación con la banda terrorista ETA.



Víctimas del terrorismo, cargos públicos del PP y distintas organizaciones han acudido a esta convocatoria contra la "tregua trampa" de ETA, en referencia al alto el fuego anunciado por la banda terrorista el pasado 10 de enero.



La manifestación está encabezada por una pancarta que reza "No más mentiras. No más treguas trampa, en mi nombre no", y tras ella se ha situado el líder de la organización convocante Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, arropado por cargos políticos del Partido Popular.



En concreto, asisten a la convocatoria la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, junto al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, la ex líder del PP vasco María San Gil, así como Carlos Iturgáiz y José Antonio Ortega Lara, entre otros.



En la manifestación se pueden ver multitud de banderas de España y se escuchan cánticos que piden la dimisión del presidente del Gobierno y otros que arremeten contra el vicepresidente primero, como 'Rubalcaba papanatas, el faisante de lata'.



La marcha partió a las cinco de la tarde de la calle Serrano y discurre hasta la plaza de Colón, donde finalizará con un manifiesto leído por varias víctimas del terrorismo.